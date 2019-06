Bel regalo con EMUI 9 1 per alcuni Huawei | arriva la Modalità Luna a fine giugno

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Che Bel la qualificazione - ci siamo fatti un gran regalo” : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 e si è qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile , gran de prestazione da parte delle azzurre che si sono imposte al PalaBarton di Perugia infilando la decima vittoria nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della Feder Volley . DAVIDE Mazzanti : “Il sacrificio più gran de che ho chiesto alle ragazze è ...

Rocco Siffredi/ 'Mia moglie Rosa e figli sono il regalo più Bel lo' - Non è la d'Urso - : Rocco Siffredi affronterà le cinque sfere, uno contro tutti, di Live Non è la d'Urso . Continua la polemica con Ilona Staller dopo le recenti accuse proprio da Barbara d'Urso .

Festa della Mamma – Da Premiata a Mimì a La Mer : le idee regalo più Belle per tutte le madri [GALLERY] : Gioielli, sneaker, costumi e tanto altro: le idee regalo più belle per la Festa della Mamma Domani si celebra la festeggia della Mamma: in Italia tutti sono pronti a rendere omaggio alle proprie madri, con pranzetti, cenette e regali speciali. Carryover propone le idee regalo più originali, che accontentano i gusti di tutte le mamme, dalle più sportive e chic, a quelle più appariscenti e rock. Per le mamme che già pensano all’estate ...