Android e Chrome OS avranno tanto da condividere in futuro

La modalità Picture-in-Picture sta per arrivare in Google Chrome su Android : Google sta lavorando per implementare l'API Picture-in-Picture in Chrome su Android che mostra i video riprodotti in una finestra su altre applicazioni. Il team di Chromium sta lavorando per portare la funzionalità nel browser Chrome su Android e il flag è già presente in Chrome Canary e può essere abilitato, ma al momento la funzionalità non è ancora operativa. L'articolo La modalità Picture-in-Picture sta per arrivare in Google Chrome su ...

Una nuova animazione è in arrivo su Chrome per Android : Google sta testando una nuova e fluente animazione che viene eseguita al cambio fra le schede in modalità griglia. L'articolo Una nuova animazione è in arrivo su Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 75 in roll out su Android con un po’ di novità : Google Chrome 75 raggiunge il canale stabile con un paio di novità che riguardano la gestione delle password e la possibilità, per gli sviluppatori, di migliorare l'esperienza di navigazione. Grazie al livello 2 dell'API Web Share, i siti web ora sono in grado di visualizzare pulsanti di condivisione che aprono gli stessi fogli di condivisione del sistema utilizzati dalle applicazioni native. L'articolo Google Chrome 75 in roll out su Android ...

Chrome - Firefox e Safari per Android sono stati poco sicuri a causa di un bug : A causa di problemi con l'API di Google Safe Browsing, alcuni browser mobile come Chrome, Firefox e Safari per 18 mesi non hanno visualizzato avvisi di phishing L'articolo Chrome, Firefox e Safari per Android sono stati poco sicuri a causa di un bug proviene da TuttoAndroid.

Android e Chrome OS si preparano ad avere nuove funzioni in comune : Pare che il colosso di Mountain View stia lavorando per aumentare l'integrazione e i punti di contatto tra Android e Chrome OS. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Android e Chrome OS si preparano ad avere nuove funzioni in comune proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per Android aggiunge la scorciatoia copia e condividi alla barra degli indirizzi : Google ha diffuso rapidamente le utili scorciatoie per agire rapidamente sui collegamenti in Google Chrome per Android e a partire da questo fine settimana i tre strumenti si stanno diffondendo ampiamente. Ora sono presenti tre scorciatoie sulla destra per copiarlo, condividerlo e modificarlo rapidamente. Toccando l'icona della penna, l'URL verrà incollato nella Omnibox per essere immediatamente modificato prima dell'inserimento. L'articolo ...

Chrome Android - nuovo pericolo : campagna phishing ruba i tuoi dati : Nel video dimostrativo Fisher fa vedere come è possibile mascherare il suo sito ' jameshfisher.com ' facendolo passare per ' hsbc.com ', cioè il sito di una delle banche più grandi al mondo. In ...

Talvolta la barra degli indirizzi di Google Chrome per Android può non essere quello che sembra : Google Chrome per Android, a volte, potrebbe ingannarci mostrandoci una barra degli indirizzi differente da quella reale, suo malgrado. Questa è la scoperta di Jim Fisher, uno sviluppatore che ha mostrato quanto sia semplice ingannare il sistema tramite un semplice exploit. L'articolo Talvolta la barra degli indirizzi di Google Chrome per Android può non essere quello che sembra proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Android : tema scuro ufficiale - come installarlo e vantaggi : Google Chrome Android: tema scuro ufficiale, come installarlo e vantaggi Dopo aver effettuato i primi test, nella versione Google n°73, l’azienda ha rilasciato il tema scuro. Il Dark theme è ufficiale su Chrome per il sistema operativo Android. A partire da Android Q il tema dovrebbe essere ufficialmente integrato nel OS. Chrome è il primo motore di ricerca ad adottare il tema scuro che nei mesi è diventato molto utilizzato. Ma come si ...