Al Bano a Io e Te ricorda la vittoria di Sanremo | “È stato infernale”

(Di venerdì 21 giugno 2019) Io e Te, Alospite: ecco cos’è successo quando ha vintocon Romina Ale Romina Power, nel lontano 1984, hanno vinto il Festival di Saremo con il brano intitolato ‘Ci sarà’. E oggi ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco ha confessato come hanno festeggiato quell’importante traguardo. Cosa ha detto? Il popolare cantante di Cellino San Marco ha rivelato un curioso retroscena a tal proposito, asserendo quanto segue: “Vorrei dimenticarlo, ma non riesco…Noi e Cutugno eravamo nella stessa casa discografica…Tutti pensavano avrebbe vinto lui…Ma il popolo con le schede del Totip ha premiato noi…C’era il discografico che quella sera si divideva tra il nostro ristorante in cui festeggiavamo e quello di Toto, che era arrabbiatissimo…E’infernale…” Sarà andata davvero così? E chissà se anche ...

