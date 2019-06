Tom Morello lancia via il telefono mentre un fan prova a farsi un selfie con lui

Il chitarrista Tom Morello non ama i selfie sul palco : ecco come viene punito il fan insistente : Il chitarrista dei Rage against the machine e un tempo degli Audioslave, Tom Morello, non ama particolarmente i selfie. E non ne ha fatto mistero con i fan, invitati sul palco di un festival nell’Illinois: “Se mi mettete il telefono in faccia sul palco, lo getto via” li ha avvisati. Così quando un fan ha comunque alzato il suo smartphone per immortalare il momento, Morello ha afferrato il cellulare e lo ha gettato tra il ...

Tom Morello e Matthew Bellamy in una gara di solo sul palco dei Muse (video) : Tom Morello e Matthew Bellamy si sono "fronteggiati" (le virgolette sono d'obbligo) durante un concerto dei Muse all'Etihad Stadium di Manchester. Il retroscena è una storia di attestazioni di stima e liuteria, in quanto il frontman della band di New born è divenuto da poco azionista di maggioranza della liuteria Mason, e ha voluto rendere omaggio a Morello regalandogli una chitarra personalizzata. Durante lo show dei Muse Matthew Bellamy ...