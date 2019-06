The Handmaid’s Tale 3×05 regala il miglior episodio della stagione con un finale a

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Chiunque avesse dei dubbi questa settimana trova la sua conferma: la serie ha ancora tanto da dire, e The Handmaid's3x05 ne è la prova. In quello che finora è ilcontinuiamo a seguire le vicendepiccola Nichole. Serena, ancora addolorata per la sua perdita, cerca di convincersi che la vitabambina in Canada siae di qualsiasi alternativa le si potesse offrire a Gilead. Fred, intanto, cerca di mantener fede alla promessa fatta a June e coinvolge la moglie nella riunione con gli altri comandanti. Si discute proprio di Nichole, e tutti mostrano ai Waterford il massimo sostegno e la volontà di fare qualsiasi cosa serva per riportarla a casa. La situazione, però, appare alquanto confusa. Dopo essersi convinto che Serena appoggiasse l'allontanamento di Nichole, Fred si stupisce dinanzi all'interessemoglie per ...

ximwonderstruck : Ed è un sacco strano per me, abituata a vedere serie TV in maniera veloce episodio dopo episodio, non poterlo fare… - ximwonderstruck : Da quando ho iniziato a vedere the handmaid's tale la mia vita non è più la stessa - Amvethyst : Ho appena guardato l’episodio S01E08 di The Handmaid's T...! #tvtime -