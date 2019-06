Serve una manovra da 5 miliardi entro l’autunno ma ne mancano ancora due

LIVE Germania-Serbia - Europei Under21 2019 in DIRETTA : balcanici spalle al muro - Serve una vittoria per riaprire tutto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Germania-Serbia – Presentazione delle partite odierne Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Serbia, seconda giornata del Girone B degli Europei Under21 di Italia e San Marino. I tedeschi dopo aver battuto nettamente la Danimarca per 3-1, puntano a confermarsi questa sera contro la Serbia per mettere ...

Rifugiati - Mattarella : l'accoglienza è nella Costituzione ma Serve una politica Ue | Salvini : vero solo il 7% delle domande : Il presidente della Repubblica ha affermato che per superare la fase d'emergenza l'Ue deve intervenire responsabilmente in prima linea. Salvini: "solo il 7% di chi fa domanda è un vero rifugiato"

Conte : "All’Italia Serve una Manovra contiana" : All'Italia serve una Manovra alla Giuseppe Conte. Secondo il presidente del Consiglio il governo "può permettersi la Manovra che serve all'Italia, una Manovra contiana". Il premier sgombra il campo dagli equivoci: le legge di bilancio 2019-2020 non sarà dettata dall’alto e non sarà scritta sotto la spada di Damocle dell’Ue.All’esecutivo giallo-verde "non interessano manovre fatte altrove, che sia Bruxelles o altro. Tutto il governo ha un ...

Governo - Conte : “All’Italia Serve una manovra ‘contiana’ - non altro”. E sulla lettera a UE : “Messaggio politico” : “L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il Governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un Contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel ...

Conte : “Serve una ‘manovra contiana’ e ricognizione del contratto di governo” : Quella che serve all’Italia è “una ‘manovra contiana‘”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde con una battuta a chi gli chiede conto dell’ipotesi di una ‘manovra trumpiana‘ lanciata lunedì da Matteo Salvini in visita a Washington. Da Napoli il premier si ritrova a dover ribadire la compattezza dell’esecutivo, dopo un’altra giornata di botta e risposta tra il ministro dell’Interno e ...

Terremotati - come in guerra : "Serve una legge speciale - non abbandonateci" : Nel giorno in cui Papa Francesco visita le Marche e gli sfollati del terremoto del 2016 torna forte la rabbia di chi non si...

Debito - i partner Ue contro l’Italia : no ai mini Bot. Tria : «Non Serve una manovra» : Il presidente dell’Eurogruppo Centeno: gli impegni vanno rispettati. La spagnola Calvino: evitiamo turbolenza sui mercati

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi - Serve una svolta. Il Dottore vuole mettere a tacere le critiche : Non è la prima volta che Valentino Rossi si trova in questa situazione. Lui, che le sue 40 primavere le ha, sa come funziona: se vinci sei un eroe, se non vinci non funzioni. E’ la dura legge dello sport, nella quale tutto si dimentica molto velocemente e c’è sempre bisogno della conferma. E’ vero, il “46” manca all’appello alla voce “Vittorie GP” da quasi due anni: era la gara di Assen (Olanda) ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : Tony Cairoli - Serve una scossa per arginare un Gajser scatenato : Non è un momento facile per Tony Cairoli. Il nove campione del mondo del Motocross è reduce da un weekend in Russia, ad Orlyonok, complicato: i problemi fisici e la doppietta di Tim Gajser hanno contribuito alla perdita della vetta della graduatoria generale della MXGP. A guidare ora è lo sloveno con 13 punti di vantaggio su Tony e la reazione deve esserci in vista del round a Kegums (Lettonia), in programma nel prossimo weekend. Sulla sabbia ...

Italia-Bulgaria volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : Serve una vittoria con vista sulla Final Six : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, prima sfida della quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che vede le azzurre protagoniste questa settimana al PalaBarton di Perugia. Le due ...

Di Maio : "M5s? Così non va avantiServe subito una svolta radicale" : "Il Movimento Così com'è, come non è organizzato, non può andare avanti, serve un cambiamento strutturale o organizzativo". Di Maio lancia la svolta interna al M5s. E sul governo Segui su affaritaliani.it

Motocross - GP Russia 2019 : Tony Cairoli - Serve una reazione per arginare la rimonta di Gajser. E c’è il ritorno di Herlings! : Il Mondiale di Motocross 2019 torna in scena per l’ottavo round stagionale. Il weekend sarà ad Orlyonok (Russia), su una pista con fondo duro e scivoloso, situata dinnanzi al Mar Nero. Un terreno insidioso e non proprio il preferito dal nostro Tony Cairoli. Il siciliano, nella MXGP, si presenta ai nastri di partenza del fine settimana russo da leader del campionato. Le ultime apparizioni però non sono state entusiasmanti. Il pilota della ...

Csm - Bonafede : “Serve una riforma - era scritto nel contratto”. E il vicepresidente Ermini non risponde su Lotti : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare ad una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. Dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in merito alle vicende giudiziarie che hanno investito alcuni ex membri del Csm, a margine della relazione annuale dell’Anac, l’Autorità anticorruzione. Presente anche il ...

Serve una nuova “Civiltà delle Macchine” : Dio solo sa quanto ci sia bisogno di civiltà del sapere. Nella stagione della superficialità divenuta dogma sociale e di governo, l’idea di garantire una “seconda vita” alla rivista Civiltà delle macchine (della Fondazione Leonardo). “Favorirà la nascita di un umanesimo digitale”, come ha ricordato