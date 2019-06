Sei persone denunciate per un traffico di bulldog francesi dall' Est Europa

agi

(Di giovedì 20 giugno 2019) Acquistavano cuccioli diprivi di vaccinazione nell'Estper poi rivenderli in Italia a una cifra dieci volte superiore. I carabinieri forestali del Piemonte hanno denunciato 6perillecito di animali da compagnia. L'attività ha avuto origine da una denuncia ricevuta nel marzo dello scorso anno, con la quale veniva segnalata la morte di un cucciolo difrancese acquistato via Internet, deceduto il giorno successivo dopo atroci sofferenze. Il cagnolino, pagato 600 euro, è risultato sprovvisto del microchip identificativo e accompagnato da documenti fasulli.e informazioni fornitee numerosetruffate, i carabinieri forestali sono riusciti a individuare le connessioni tra i vari venditori e le singole vendite, risalendo al luogo di origine dei cani, provenienti dell'Est, in particolare da Slovenia e Ungheria, e ...

virginiaraggi : .@Totti Le bandiere restano sempre. I tifosi sanno riconoscere le persone vere. Tu lo sei. Daje France’ - UNHCRItalia : “Where are you? Dimmi dove sei” prodotto da @NatGeoItalia racconta la storia delle persone ritratte in Mare Nostrum… - MediasetPlay : Sei concerti, Sei sold-out, 350 mila le persone a riempire lo stadio di San Siro ?? #SiamoSoloNoi - Sei come sei...… -