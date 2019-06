Piovono aggiornamenti per Xiaomi Mi A2 Lite | Mi A2 e Mi A1 | i dettagli

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) LoMi A2non resta indietro, tant'è che ha iniziato di recente a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno 2019, che si attesta essere, almeno stando a quanto si legge dal changelog, l'ultima novità apportata dal pacchetto, avente un peso di 81.2MB (disponibile anche per il Mi A2, dall'alto dei suoi 103.2MB, e per il Mi A1 con i suoi 72.3MB).Come riportato anche da 'tuttoandroid.net', non ci sono riferimenti ad altre migliorie od interteventi manutentivi, almeno non così rilevanti ad essere citati nel registro delle modifiche. Questo non significa necessariamente non siano state apportate ottimizzazioni di piccola e media entità, che sono sofarcire un po' tutti gli, anche quelli minori, come nel caso specifico. Come già detto, l'aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno 2019 ha raggiunto in contemporanea gliMi A2 ...

OptiMagazine : Piovono aggiornamenti per #XiaomiMiA2Lite, #MiA2 e #MiA1, i dettagli - lukepisuke : @tan1at1ber1a @ErasmoPartenope Vero.. anche se oramai ci stiamo abituando ad aggiornamenti che 'piovono dall'alto'… -