Pd | Corallo | “Zingaretti? Qualsiasi segretario è ostaggio dei capicorrente locali Il

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Il Pd di Zingaretti? La maggioranza è sempre la stessa, ‘sto partito lo governa Franceschini alla fine“. Sono le parole di Dario, il giovane esponente del Pd che si candidò nella prima fase delle primarie dem e balzato agli onori delle cronache per le sue critiche alle modalità comunicative del medico Roberto Burioni e dei suoi follower. Pd,: “Sondaggi positivi? Non credo, possono essere stati comprati. Zingaretti? Con lui vecchia dirigenza” Ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus,spiega: “Il problema è cheviene eletto con una serie di voti che prende dal territorio, all’interno della base. Questi voti sono controllati da dei capi corrente, di cui non si sente mai parlare in tv. E questi si ...

