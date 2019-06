Muhammad Ali dovrebbe essere materia scolastica

50 dischi di platino per Marco Mengoni - arriva l’Oro per Muhammad Ali prima dei concerti estivi : Sono 50 i dischi di platino per Marco Mengoni, arrivati a qualche giorno dall'inizio del tour estivo che ha voluto chiamare Fuori Atlantico. L'artista di Ronciglione ha così conquistato un traguardo importantissimo e quasi impensabile solo qualche anno fa, con ben 6 dischi di platino all'attivo per il singolo Guerriero e con l'oro appena conquistato per l'ultimo singolo Muhammad Ali, ultimo estratto da Atlantico. Un traguardo raggiunto ...

Boxe – A Torino un rarissimo cimelio sportivo : all’asta guantone autografato da Muhammad Ali : All’asta a Torino il guantone autografato da Muhammad Ali. Appuntamento giovedì 13 giugno in Sala Bolaffi Un raro cimelio sportivo con la firma del più grande Boxeur di tutti i tempi, Muhammad Ali, sarà venduto all’asta giovedì 13 giugno in Sala Bolaffi a Torino (via Cavour 17). Si tratta del guantone in pelle dorata prodotto da Everlast per la promozione dell’incontro con Joe Frazier dell’8 marzo del 1971 al ...

Flash mob di Mengoni con banda. Lui : 'Siamo tutti Muhammad Ali' : Una "passeggiata" a sorpresa nel cuore di Roma sulle note del brano "Muhammad Ali" suonate dalla Banda D'Affori, la formazione che viene dalla sua Ronciglione, Viterbo,. Marco Mengoni in pieno ...

Muhammad Ali appassionato di Alfa Romeo : venduta all’asta la sua bellissima Spider del ’76 [FOTO] : La bellissima Alfa Romeo Spider del 1976 appartenuta al leggendario pugile, Muhammad Ali, è stata venduta all’asta per poco più di 40 mila dollari Una Alfa Romeo Spider seconda serie del 1976, una volta appartenuta all’icona del pugilato Muhammad Ali, è stata recentemente venduta all’asta su ebay per 42,900 dollari. Il veicolo non era l’auto principale del pugile, Ali in quel periodo aveva infatti acquistato una ...