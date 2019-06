Mistero a Porto Cesareo | 20enne ucciso da un colpo di fucile

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Giorgia Baroncini Il giovane è stato ritrovato dal padre nel maneggio di famiglia. In un primo momento gli agenti hanno pensato ad un suicidio, ma sono emersi dettagli inquietanti È stato ritrovato dal padre alle 6 di mattina nel maneggio di proprietà della famiglia. Sul posto sono subito giunti i soccorsi che non hanno hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. La vittima, uno studente di 20 anni, era già deceduto a causa delle gravi ferite di arma da fuoco riportate alla testa. Ora, località turistica del Salento, si tinge di giallo. L'uomo, entrato nel maneggio all'alba, ha trovato il figlio disteso a terra e ha subito dato l'allarme. Le indagini Come spiega il Messaggero, gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Dalle prime indagini pare che si sia trattato di un suicidio. Accanto al corpo del giovane infatti è stato ...

iltirreno : Giovane trovato morto a Porto Ercole: non aveva con sé i documenti - GaetanoGorgoni : Ventenne ucciso da un colpo di fucile alla testa, mistero a Porto Cesareo nei pressi di un camping - GaetanoGorgoni : Ventenne ucciso da un colpo di fucile alla testa, mistero a Porto Cesareo nei pressi di un camping… -