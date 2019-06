Marco Paolini | “Sono un omicida stradale Non mi perdono di aver causato la morte di una

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi diucciso una donna. C’è scritto nero su bianco: ‘‘. Capisco la parola usata dal legislatore. La capisco. Bisogna rendere le persone consapevoli del rischio che fanno correre agli altri quando guidano. È giusto”. È passato ormai quasi un anno dall’incidentein cui è rimasto coinvolto e in cui ha perso la vita una donna maricorda quei momenti con lucidità, ripercorrendo in un’intervista a Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera la tragedia avvenuta lo scorso 17 luglio sull’autostrada A4 Milano-Venezia, vicino a Verona. FQ Magazine Morgan: “Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza”. Ma Signoretti replica: ...

