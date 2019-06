Mafia | sciolto il Consiglio comunale di San Cipirello

liberoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Ildei ministri haperildi San, piccolo comune del palermitano. Il Cdm, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Salvini, "tenuto conto che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenz

NicolaMorra63 : Scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa a #SanCipirello, provincia di #Palermo. Sono troppi i… - GDS_it : Terremoto a #SanCipirello: il consiglio comunale sciolto per infiltrazione mafiosa - Maria89828556 : RT @NicolaMorra63: Scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa a #SanCipirello, provincia di #Palermo. Sono troppi i casi… -