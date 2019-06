La flat tax? Niente deficit in più Ma per il 2020 servono 45 miliardi

La flat tax? Niente deficit in più Ma per il 2020 servono 45 mld : Niente deficit aggiuntivo per varare la flat tax salviniana sulle persone fisiche il prossimo anno. Nella sua lettera ai 27 Paesi membri dell’Ue, al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker e al presidente Ue Donald Tusk sulla richiesta Segui su affaritaliani.it

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Sì allo sforamento dei parametri per la flat tax di Matteo Salvini" : Gli italiani hanno le idee chiare sui propri soldi e per ottenere un abbassamento delle tasse sono disposti a tutto, anche a "disobbedire" all'Europa. Secondo un Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre, gli elettori vogliono la flat tax, cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Infatti alla d

Giuseppe Conte sgonfia la flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron sulle nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz

Tria : "flat tax graduale - i minibot non servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

Conti pubblici - Tria : “Su quota 100 e reddito risparmi di 3-4 miliardi. flat tax solo se compensata da tagli di spesa” : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria conferma di essere favorevole all’idea di Flat tax “per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi“. Ma, spiega in un’intervista al Financial Times, questo sistema dovrebbe essere introdotto in modo progressivo, “conforme ai nostri obiettivi in termini di finanze pubbliche”, e “dovrebbe essere compensato da tagli alla spesa, altrimenti un aumento ...

Tria : "flat tax sì ma graduale - i minibot non servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

Tria a FT : flat tax graduale - no minibot : 9.30 Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma al Financial Times, di aver appoggiato l'idea della flat tax "per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi",ma in modo graduale e con tagli alla spesa. Il ministro ribadisce di essere contrario ai minibot,che "non abbiamo bisogno di questo strumento" e che "siamo in grado di pagare in euro" i debiti della PA. Tria dice poi che il ricorso a reddito di cittadinanza ...

SALVINI VS TRIA : 'flat tax PRIORITÀ'/ 'Chi vuol fare il ministro deve tagliare tasse' : Matteo SALVINI preme sulla flat tax e avvisa il ministro dell'Economia Giovanni TRIA: il vice premier può contare sul sostegno di Confartigianato.

flat tax 7% pensionati : come funziona - beneficiari - durata - domanda - revoca : Meno tasse per i pensionati esteri che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud Italia. Grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 205/2018), ed in particolare dall’art. 1, co. 273 – 275, i pensionati titolari di redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, possono scegliere di aderire all’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei ...

La flat tax non è uguale per tutti : Fai una programmazione da formichinaCalendario (sempre) sotto manoNon lasciare spazio alle lamenteleNon temere di chiedere informazioni a professionistiMal comune, mezzo gaudioTrova il lato positivo della tua professioneNon solo rinunce: sì a una gratificazioneLa flat tax non è così semplice da capire e applicare come potrebbe far trasparire il nome. È piatta sì, con un’aliquota fissa, ma non si applica a tutti i redditi e soprattutto non ha gli ...

Salvini : 'Il Governo dura se passa la flat tax' : 'Prima di poter garantire ai cittadini italiani un salario minimo dobbiamo provvedere a tagliare le tasse. Se non diminuisce la pressione fiscale, soprattutto verso le grandi imprese e le industrie, non ci saranno mai risorse economica da re-distribuire'. A ribadire il tema della cosiddetta 'flat tax' come una priorità di questo Governo è stato il leader della Lega, nonché Ministro degli Interni e vice-premier dell'Esecutivo guidato da Giuseppe ...

Salvini insiste su flat tax ma nel governo è scontro su coperture : Durante la riunione del gruppo M5s al Senato in molti hanno sostenuto la tesi che occorra rilanciare l'agenda del Movimento: "e' sbagliato tentennare", il 'refrain'. Ma allo stesso tempo i pentastellati attendono di capire le mosse di Salvini, dal post-Europee l'obiettivo e' sempre stato quello di non dare pretesti all'alleato di governo per rompere. Tuttavia il passaggio decisivo per il proseguo della legislatura e' quello legato alla prossima ...

Tria stronca Salvini sulla flat tax "L'Ue? Sicuro di un accordo". Analisi : Giovanni Tria tiene la barra dritta sui conti pubblici, facendo parlare i numeri e tenendo conto del contesto economico di riferimento. Condotta che da una parte stronca le velleità propagandistiche del vicepremier leghista Matteo Salvini e dall’altra Segui su affaritaliani.it

Salvini : prima la flat tax - poi il salario minimo : Il leghista ribadisce la "priorità flat tax" spiegando che "il salario lo danno le imprese, se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". E il tema del taglio tasse sarà anche nella lettera che sarà inviata all'Europa...