Gorizia | esplode palazzina per una fuga di gas | tre dispersi

(Di giovedì 20 giugno 2019) Alle 4.20, probabilmente a seguito di unadi gas, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di unadi due piani, a. In atto le ricerche di 3 persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie, secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco. Sul posto stanno operando da ore otto squadre dei vigili del fuoco. Nellain viale XX settembre 87 abitano tre persone, quelle che appunto vengono cercate. I soccorritori hanno riferito che nella zona permane un forte odore di gas. I tecnici sono al lavoro proprio per interrompere la fuoriuscita. (immagine d’archivio) L'articoloper unadi gas: treproviene da Il Fatto Quotidiano.

