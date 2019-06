Chiaramonte Gulfi | Melograno | confronto sul tema centro storico

Chiaramonte Gulfi - i solenni festeggiamenti per San Giovanni Battista : I solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista , a Chiaramonte Gulfi , stanno per entrare nel vivo. Ieri, dopo la recita del Rosario, la cor

Chiaramonte Gulfi in festa per Maria SS. delle Grazie : Chiaramonte Gulfi è in festa per Maria Santissima delle Grazie. Tanti gli appuntamenti anche per oggi. Venerdì le cresime con il vescovo Cuttitta