Atletica | Mariya Lasitskene vola in cielo | 2 06 | quinta misura di tutti i tempi! Poi

(Di giovedì 20 giugno 2019)è letteralmenteta inal Meeting di Ostrava (Repubblica Ceca), la due volte Campionessa del Mondo di salto in alto si è resa protagonista di una gara spettacolare e fuori da qualsiasi logica. La russa ha superato 2.06 al primo tentativo: miglior prestazione mondiale stagionale, eguagliato il suo personale edii tempi. La 26enne non si è accontentata e ha attaccato il record del dondo, quel 2.09 della bulgara Stefka Kostadinova che regge addirittura dal 30 agosto 1987., che molti ricordano col cognome da nubile (Kuchina), ha fatto alzare l’asticella a 2.10 ma non è riuscita a valicarla. Presente Alessia Trost che nelle categorie giovanili batteva spesso e volentieri la fuoriclasse russa, oggi la 26enne friulana ha superato 1.90 al secondo tentativo ma poi ha commesso tre nulli a 1.92 chiudendo al settimo posto (un ...

