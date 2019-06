Ance sui crediti delle imprese serve chiarezza

Grande Fratello : FrAncesca De Andrè provoca sui social e il web infiamma : "Il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare", il post dell'ex gieffina che scatena gli haters

Francesco Monte e Diletta Leotta beccati insieme, i due risulterebbero single e a quanto pare Giulia Salemi ha smesso di seguire la bellissima bionda Li hanno beccati insieme Diletta Leotta e Francesco Monte su un treno. E da allora la domanda è: sono fidanzati o solo amici? La giornalista e conduttrice di Dazn e l'ex tronista di Uomini e Donne non confermano.

Michel Platini è stato fermato dalla polizia frAncese nell’ambito delle indagini sui Mondiali in Qatar : L’ex calciatore francese e presidente della UEFA, Michel Platini, si trova in stato di fermo a Nanterre, in Francia, nell’ambito delle indagini sull’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar. Non si conoscono ancora quali siano le accuse nei suoi confronti.

'Ubriaco e da Sert' - FrAncesca De Andrè dura con Tambellini ed è polemica sui social : Francesca De Andrè continua a far discutere e dividere l’opinione pubblica, anche se il Grande Fratello ha chiuso o battenti. L’ex gieffina durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D’Urso si è resa protagonista di un accesso scontro con il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. A quanto pare, le parole pronunciate nei confronti del giovane toscano non sono affatto piaciute ai tanti telespettatori. La nipote del compianto Faber, al ...

I senatori frAncesi tornano sui cambiamenti per “rilassare” la legge sull’aborto : Manifestazione a Parigi a favore dell’aborto Il Senato francese ha fatto marcia indietro riguardo proposte di modifica della legge sull’aborto del paese, in un momento così critico come quello in cui gli Stati Uniti adottano misure sempre più severe per scoraggiare le donne dal cercare l’aborto. Il 7 giugno, il Senato francese ha adottato una legge che aumenta il ritardo legale in cui è possibile per le donne ottenere un ...

Grande Fratello : duro botta e risposta sui social tra FrAncesca De Andrè e Taylor Mega : L'influencer sbotta su Instagram: "Francesca? Da oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype".

EA stava pensando ad un gioco sui Simpson in stile Mario Party - ma in seguito il progetto è stato cAncellato : Durante la diretta live di E3 Coliseum, i due produttori della serie "I Simpson", Matt Selman e J. Stewart Burns hanno svelato che EA aveva in cantiere un progetto dedicato proprio ai personaggi dei cartoni animati.Come riporta Gamespot, l'idea iniziale era quella di sviluppare un Party game come appunto Mario Party. "Il mio gioco preferito su cui lavorare è stato il gioco di società dei Simpson che non è mai uscito e per cui siamo stati ...

Grande Fratello - FrAncesca De André sui social : "Non sono stata leggera - ho passato momenti molto difficili" : "Eccoci qua…! sono tornata", ha esordito sul suo profilo Instagram Francesca De André dopo l'uscita dal Grande Fratello. "Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata" ha scritto la nipote di Faber, che è stata sicuramente uno dei personaggi più d

FrAncesca De Andrè eliminata/ Delirio del pubblico e sui social - Grande Fratello - : Francesca De Andrè eliminata dal Grande Fratello 16: la concorrente più discussa di quest'edizione esce dalla casa tra il Delirio del pubblico

Calcioscommesse - ombre sui match Sochaux-Grenoble e Rodez-Lyon Duchere : la Procura frAncese apre un’indagine [DETTAGLI] : Un nuovo scandalo Calcioscommesse scuote il mondo del pallone. Protagonista in negativo la Francia: sospetti sui match di Ligue 2 Sochaux-Grenoble e su quello di terza divisione (National) Rodez-Lyon Duchere. Secondo “L’Equipe”, le due partite sarebbero finite nel mirino della Procura di Parigi che ha aperto un’inchiesta sulle gare disputate lo scorso 17 maggio, ultima giornata dei rispettivi campionati. Il Sochaux ...

Rottura tra Giulia Salemi e FrAncesco Monte - lei torna sui social : 'E' dura' : La favola d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip lo scorso autunno, è giunta al capolinea, così come annunciato dalla stessa influencer italo-persiana sui social solo qualche giorno fa. A distanza di qualche giorno, la Salemi è tornata su Instagram per ringraziare i numerosi folllowers che le sono stati vicini in questo difficile momento, ammettendo quanto la situazione sia ‘dura’. Anche ...

Giulia e FrAncesco si sono lasciati - lei sui social : 'Ho voluto credere alle fiabe' : Giulia Salemi e Francesco Monte hanno deciso di dirsi addio. Un annuncio del tutto inaspettato il loro, visto che sembravano essere felici l'uno accanto all'altra. Giulia e Francesco si erano conosciuti durante l'esperienza del Grande Fratello Vip. Il bel tarantino veniva dalla breve relazione con Paola Di Benedetto, ma soprattutto dall'addio di Cecilia Rodriguez. La modella italo-persiana invece, aveva confessato fin da subito di aver avuto una ...