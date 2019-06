Xiaomi Mi 9T | lo smartphone di fascia media che punta sullo schermo e sul prezzo

La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi - anche POCOPHONE F1 : MIUI 11 porterà la Modalità scura su tutti gli smartphone Xiaomi, dopo che saranno stati raccolti i feedback dagli utenti dei modelli su cui è disponibile. L'articolo La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi, anche POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lavora a uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel e prepara il trasloco : Xiaomi si prepara a trasferirsi nel nuovo quartier generale a Pechino e intanto lavora a uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel. L'articolo Xiaomi lavora a uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel e prepara il trasloco proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark 2 - lo smartphone potente per giocare - ma con un sistema di raffreddamento da migliorare : Black Shark 2 è il nuovo smartphone di Xiaomi espressamente indirizzato agli appassionati di videogiochi. Il design particolare lo rende adatto “solo” alla categoria di destinazione, e un prezzo a partire da 549 euro fa grande concorrenza al nuovo Asus Rog Phone, in vendita a 899 euro. Il modello Xiaomi ha una buona potenza hardware, soluzioni software dedicate al gaming, uno schermo soddisfacente e il prezzo di listino ...

Tempi ufficiali per Android Q su smartphone Xiaomi - chi forse non lo riceverà : Arriverà Android Q su smartphone Xiaomi, in particolare su quali? E' stato lo stesso produttore a chiarire la sua personale roadmap di distribuzione per il prossimo aggiornamento del sistema operativo Android. Le notizie sono molto positive per un bel numero di dispositivi, incerte per altri. Partiamo dunque dalle buone notizie e e dalla tabella di marcia di Android Q su smartphone Xiaomi che certamente lo riceveranno. Per un primo elenco ...

Xiaomi annuncia gli 11 smartphone che riceveranno Android 10 : Ecco la lista con gli 11 smartphone di Xiaomi e Redmi che saranno aggiornati ad Android Q, conosciuto anche come Android 10, nei prossimi mesi! L'articolo Xiaomi annuncia gli 11 smartphone che riceveranno Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi fa il pieno di annunci fra smartphone - auricolari - braccialetti fitness e uno scooter elettrico : In un evento tenutosi a Milano, Xiaomi ha annunciato una serie di nuovi prodotti, dai telefonini ai monopattini, per assicurarsi nei prossimi mesi tutta l’attenzione del pubblico appassionato di tecnologia. Una presenza, quella dell’azienda cinese, che inizia a diventare molti importante anche in Italia, e che potrebbe ulteriormente rafforzarsi per via dei problemi della concorrente diretta Huawei. ...

Xiaomi lavora alla riduzione della pubblicità - che invece arriva sugli smartphone Huawei : Se Xiaomi sta lavorando per ridurre il numero di annunci pubblicitari presenti in MIUI, Huawei inizia a mostrare pubblicità nella schermata di sblocco. L'articolo Xiaomi lavora alla riduzione della pubblicità, che invece arriva sugli smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Come attivare le gestures su smartphone Xiaomi : Subito dopo il rilascio pubblico di iPhone X, tutti i produttori di smartphone hanno deciso di adeguarsi al nuovo stile adottato dal top di gamma di Apple, introducendo le gestures di navigazione all’interno del proprio leggi di più...

Una tegola su molti smartphone Xiaomi senza più aggiornamenti beta ma anche stabili : Chi ha uno smartphone Xiaomi di segmento intermedio e magari pure non proprio recentissimo deve farsi una ragione del cambiamento in arrivo per il proprio telefono, lato software. Gli aggiornamenti in beta per molti dei dispositivi del brand non saranno più disponibili e pure nel brevissimo tempo. Brutte notizie riguardano anche le versioni stabili. L'annuncio è di quelli ufficiali e riportato anche dalla fonte Phone Radar. A partire dal ...

LineageOS 16 con Android 9 Pie sbarca sugli Xiaomi MI MIX 2 e Mi 6 e su altri smartphone : LineageOS è una delle ROM personalizzate più popolari in circolazione, oltre che una di quelle con più dispositivi ufficialmente supportati. Ecco le ultime novità L'articolo LineageOS 16 con Android 9 Pie sbarca sugli Xiaomi MI MIX 2 e Mi 6 e su altri smartphone proviene da TuttoAndroid.

Quanto costano gli smartphone 5G? Modelli Xiaomi e LG a rate con Vodafone : I primi smartphone 5G sono atterrati effettivamente in Italia. Dopo il lancio della prima rete nostrana ad alta velocità da parte di Vodafone, lo stesso operatore ha cominciato ad includere nel suo listino proprio i dispositivi che supportano la nuova tecnologia. Per il momento sono prenotabili online e nei negozi lo Xiaomi Mi MIX 3 5G e il LG V50 ThinQ 5G, mentre a fine mese sarà disponibile anche il Samsung Galaxy S10 5G. Quanto costano ...

Quali smartphone 5G in Italia a giugno? 3 soluzioni Samsung - LG - Xiaomi : Quali smartphone 5G si possono acquistare ora in Italia? Quali dispositivi supportano la rete ultra-veloce e quindi permettono di usufruire di nuovi servizi? Nella giornata di ieri 5 giugno, l'operatore Vodafone ha acceso proprio le antenne 5G in 5 città Italiane, più che lecito dunque informarsi sui device utili a testare la tipologia di navigazione. Gli abitanti di Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli o comunque coloro che visitano ...

Xiaomi lancia un fuoristrada giocattolo con 4 ruote motrici che si controlla dallo smartphone : Da Xiaomi arriva Mitu Smart Building Block, un fuoristrada giocattolo con 4 ruote motrici dotato di un sistema di controllo intelligente. Ecco come funziona L'articolo Xiaomi lancia un fuoristrada giocattolo con 4 ruote motrici che si controlla dallo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Always On Display per tutti gli smartphone Xiaomi con OLED insieme al doppio orologio : Xiaomi porta la funzione Always On Display di Xiaomi Mi 9 su tutti i modelli con schermo OLED, aggiungendo il doppio orologio. L'articolo Always On Display per tutti gli smartphone Xiaomi con OLED insieme al doppio orologio proviene da TuttoAndroid.