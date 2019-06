This is Us | nella prossima stagione arriva Jennifer Morrison

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ha salvato il mondo delle favole in Once Upon a Time - C'era una volta, ha curato pazienti in dottor House, adesso è pronta per farci commuovere.entra nel cast della quartadiis Us in partenza da martedì 24 settembre su NBC negli USA (e successivamente in Italia su FoxLife).sarà un personaggio misterioso, di cui non sono stati rivelati i dettagli come spesso capita nel mondo della serie, considerando che, nonostante si tratti di un family drama costruito sui sentimenti, la scoperta graduale delle diverse dinamiche e dei ruoli dei personaggi è una parte fondamentale della serie.is Us,pubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2019 09:57.

