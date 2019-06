Formula 1 | la Honda vara in Francia la power unit Spec 3 | Red Bull sull’orlo della

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lamonterà sulle due Reddi Verstappen e Gasly il terzo motore di questo Mondiale, l’ultimo consentito primapenalizzazione Novità importanti per la Redin vista del Gran Premio di, dove sia Verstappen che Gasly potranno usufruire. Testato al banco, questo propulsore ha mostrato un incremento di potenza, non paragonabile però a quella generata dalla3 introdotta lo scorso anno. KARIM SAHIB / AFP Tuttavia, la Redha deciso di introdurlo in occasioneprossima gara, nonostante il primo upgrade risalga solo a quattro Gran Premi fa. Si tratta di un aggiornamento basato principalmente sul motore a combustione e sul turbo, di cui ne usufruirà anche Daniil Kvyat, costretto ad incorrere però in penalità. La stessa cosa non avverrà invece per Albon, per evitare appunto che la Toro Rosso veda condizionata ...

