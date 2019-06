Citroën C3 Aircross - Una settimana con la BlueHDi 120 S&S Eat6 Shine Day 3 - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La protagonista del Diario di bordo di questaè laC3120 S&S nellallestimento, una delle varianti più ricche. Dentro il cofano cè il 1.5 turbodiesel da 120 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il listino di questa versione parte da 24.800 euro, ma lesemplare in prova è dotato di alcuni pacchetti opzionali come il City Camera Plus con telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio anteriori (quelli posteriori sono di serie), il sistema Grip Control per facilitare la guida su ogni tipo di terreno, il ruotino di scorta e il rilevamento della stanchezza del conducente. Così, il prezzo arriva a toccare i 26.950 euro. Rispetto alla C3, sulle fiancate mancano gli Airbump, ma il muso alto e massiccio, le sue linee arrotondate e i gruppi ottici sviluppati su due livelli la rendono subito riconoscibile. A differenziarla ancora di più ...

