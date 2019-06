Al via la stagione estiva del Teatro Massimo

Mission Winnow via da Ferrari e Ducati per il resto della stagione? Si profila un’ipotesi clamorosa : Philip Morris potrebbe decidere di non esporre più il marchio Mission Winnow sulle carene di Ferrari e Ducati per il resto della stagione: in Francia la Ferrari correrò con i loghi legati al centenario della scuderia In Australia la Ferrari finì al centro di una vera e propria bufera mediatica, ancor prima di esordire nel Mondiale, a causa dello sponsor presente sulla sua carena. La scritta Mission Winnow infatti, legata ad un’iniziativa ...

Al via la Stagione X della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League sponsorizzata da Acer Predator : Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy's Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l'inizio della Stagione X della Rainbow Six Pro League, a novembre 2020.Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ultimi anni, il marchio Predator di ...

Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League : via alla stagione X con Acer Predator : Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy’s Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l’inizio della stagione X della Rainbow Six Pro League, a novembre 2020. Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ...

La lunga estate di Tokyo : al via una stagione all’insegna di tradizione - natura - buon cibo e divertimento : Tokyo si prepara ad accogliere i tantissimi viaggiatori che quest’estate hanno scelto la capitale del Giappone per le loro vacanze estive. Questi mesi sono il momento perfetto per vivere la città come veri locali e immergersi nella miriade di eventi che animano la destinazione da giugno ad agosto: tra summer festival e fuochi d’artificio, appuntamenti nei parchi o per le strade della città, si preannuncia una grande estate all’insegna ...

Estate con Don Matteo in TV : dal 13 giugno al via le repliche su Rai1 in attesa dell’ultima stagione : In attesa dell'ultima stagione, al via le repliche di Don Matteo in TV. L'amata fiction, con protagonista il parroco detective interpretato da Terence Hill, torna su Rai1 per far compagnia ai fan per tutta l'Estate. L'appuntamento è a partire dal 13 giugno con un doppio appuntamento serale che si rinnova ogni giovedì. La rete ammiraglia manderà in onda l'undicesima stagione della serie televisiva per allietare il pubblico, in fremente attesa ...

4 Hotel : al via stasera la seconda stagione del programma condotto da Bruno Barbieri : Ricomincia la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef stellato decreterà la miglior struttura turistica in Puglia.

The Handmaid’s Tale 3 la terza stagione al via anticipazioni : La terza stagione di The Handmaid’s Tale parte su Timvision il 6 giugno in streaming ogni giovedì (con meno di 24 ore di scarto rispetto alla messa in onda statunitense). Sulla piattaforma Tim è possibile sempre in streaming vedere anche la stagionie 1 e la stagione 2 della celebre serie ispirata all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood tradotto in Italia con il titolo “Il racconto dell’ancella”. The ...

Sci alpino - Nadia Fanchini diventerà mamma all’inizio di dicembre : ovviamente non disputerà la prossima stagione di Coppa del Mondo : E’ arrivata una bellissima notizia da Nadia Fanchini: all’inizio del prossimo mese di dicembre la 33enne di Montecampione diventerà mamma, saltando ovviamente la prossima stagione di Coppa del Mondo. Nadia è fidanzata da molti anni col tecnico federale Devid Salvadori, attualmente allenatore responsabile della squadra azzurra di Coppa Europa maschile. “Siamo veramente felici, faccio ancora fatica a realizzare quanto sta accadendo – ...

Agents of SHIELD la stagione 6 al via senza Coulson ma con Clark Greeg : La sesta stagione di Agents of SHIELD è quella del rilancio su tutta la linea: si svolge un anno dopo la precedente run, dovrebbe ambientarsi ben dopo gli avvenimenti di Avengers Endgame e soprattutto ripropone l’attore Clark Gregg ma non nel ruolo di Phil Coulson ma in quelle del temibile Sarge. E la Marvel ha deciso di scommettere sul successo di questa serie che arriva in Italia a pochi giorni dalla messa in onda negli Usa tanto che è ...

Agents of SHIELD la stagione 6 al via senza Coulson ma con Clark Greeg : La sesta stagione di Agents of SHIELD è quella del rilancio su tutta la linea: si svolge un anno dopo la precedente run, dovrebbe ambientarsi ben dopo gli avvenimenti di Avengers Endgame e soprattutto ripropone l’attore Clark Gregg ma non nel ruolo di Phil Coulson ma in quelle del temibile Sarge. E la Marvel ha deciso di scommettere sul successo di questa serie che arriva in Italia a pochi giorni dalla messa in onda negli Usa tanto che è ...

Vino : 1 mln partecipanti a 'Cantine Aperte' - al via stagione enoturismo : Roma, 28 mag. (Labitalia) - Moltissimi giovani, tanti stranieri, musica, arte e degustazioni enogas[...]

Verissimo - Silvia Toffanin travolta dall'emozione : occhi umidi - il toccante finale di stagione : Finisce la stagione di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e campione di share nella sua fascia oraria. Un'ultima puntata ricchissima, con uno speciale su Amici di Maria De Filippi e soprattutto con l'intervista in cui Pamela Prati ha ammesso che Mark Caltagirone non esis

Prime anticipazioni su Elementary 7 - l’ultima stagione al via negli USA con grandi ritorni. E in Italia? : Elementary 7 è prossima al debutto negli Stati Uniti. Giovedì 23 maggio, l'ultima stagione della serie tv andrà in onda sul network CBS con il primo episodio che prevede grandi novità. Dalle Prime anticipazioni sappiamo che la storia è ambientata un anno dopo gli eventi del finale della sesta stagione. Sherlock e Joan ora lavorano a stretto contatto con la polizia londinese, Scotland Yard. Il duo ha trovato anche la versione inglese del ...

Al via la terza stagione di alle Halt and Catch Fire su Rai4 - ogni mercoledì in prima tv : verso la nascita di Internet : Rai4 ha deciso di celebrare il 30° anniversario del World Wide Web con una prima visione assoluta, la serie televisiva Halt and Catch Fire, già in onda dal 13 aprile scorso dalla prima stagione per raccontare la nascita e il boom dei personal computer, dei videogame e della rete Internet che ha cambiato per sempre il mondo dando in impulso decisivo al processo di globalizzazione. Dopo aver programmato le prime due, da mercoledì 22 maggio Rai4 ...