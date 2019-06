Sul Play Store ci attende un dolce risveglio | più di 40 offerte su app e giochi Android

Ancora phishing - ancora Sul Play Store : fate attenzione a queste app malevole : fate molta attenzione a queste app per le criptovalute, nascondono un tentativo di phishing per impossessarsi delle vostre credenziali di accesso: grazie ai ricercatori ESET sono state rimosse dal Google Play Store. L'articolo ancora phishing, ancora sul Play Store: fate attenzione a queste app malevole proviene da TuttoAndroid.

Calcio a 5 - RiSultato gara-5 finale play-off : Pesaro è campione d’Italia per la prima volta della sua storia - Acqua&Sapone battuta 3 a 2 ai supplementari : L’Italservice Pesaro beffa ancora una volta l’Acqua&Sapone per 3 a 2 nei tempi supplementari di gara-5 della finale play-off e diventa campione d’Italia conquistando il suo primo storico scudetto. Fulvio Colini raggiunge il quinto titolo nazionale con la quinta squadra diversa, al termine di una stagione, una serie e una partita che hanno confermato quanto queste due squadre siano a tutti gli effetti equivalenti sul piano ...

Ecco tutti i film in offerta e in uscita Sul Google Play Film questa settimana : Nei giorni scorsi Google Play Film ha dato il benvenuto a numerosi Film più e meno nuovi, proponendone inoltre tanti altri a prezzo scontato. L'articolo Ecco tutti i Film in offerta e in uscita sul Google Play Film questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Ritornano le offerte Sul Play Store : più di 25 app e giochi Android in promo da oggi : Sono più di 25 i titoli tra app e giochi in offerta (12 gratuiti) sul Play Store. Un'occasione per spendere il credito accumulato su Google Rewards, no? L'articolo Ritornano le offerte sul Play Store: più di 25 app e giochi Android in promo da oggi proviene da TuttoAndroid.

Playoff Serie A – Sassari sbanca il Taliercio di Venezia : la serie Finale è Sull’1-1 : Sassasi batte Venezia 66-80 e riporta la serie Finale dei Playoff in parità: decisivi i 10 punti di Smith per il successo esterno degli isolani Dopo il successo di Venezia in Gara-1, la serie Finale dei Playoff della serie A ritorna subito in parità. Sassari sbanca il Giuseppe Taliercio in Gara-2 conquistando una grande vittoria in trasferta e portando lo scontro diretto sull’1-1. Grande prova di forza della formazione allenata da ...

Calcio a 5 - RiSultato Gara-4 Finale Play-off : l’Acqua&Sapone vince a Pesaro 4 a 2 e riporta la serie a Montesilvano. Sarà gara-5! : L’Acqua&Sapone cancella il primo match point nei piedi dell’Italservice, conquistando una feroce vittoria per 4 a 2 in un PalaPizza di Pesaro strapieno di tifosi, compresi tre pullman di supporter degli abruzzesi; senza Luciano Avellino e Coco Wellington, squalificati, l’Acqua&Sapone si dimostra superiore a tutto e riporta la serie a Montesilvano per una spettacolare gara-5 prevista per domenica 16 giugno. La partita ha ...

Luci Sul Parco : a Gambarie il 15 giugno l’apertura del “playground Aspromonte” di basket e dello spazio Sport : Praticare Sport fa bene. All’area aperta ancor di più, è scientificamente provato. Allenarsi, divertirsi e giocare in una cornice unica come quella di un Parco Nazionale rende il tutto magico ed indimenticabile. In occasione del suo 25° anniversario, il Parco dell’Aspromonte con l’evento “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” che si terrà a Gambarie sabato 15 giugno, vuole esaltare i valori naturalistici, culturali e ricreativi che rendono unica ...

Playout Serie C - rigori fatali per il Bisceglie : la Lucchese eSulta e si salva! : Alla fine è terminata ai rigori. Gara infinita quella tra Bisceglie e Lucchese valevole per la finale Playout di Serie C. Dopo l’1-0 dell’andata, altro 1-0 questa sera, ma a parti invertite: la gara non si conclude ai tempi regolamentari. C’è bisogno dei supplementari, ma il risultato non cambia e si va ai rigori. Fatale il quarto errore, quello di Longo, per i padroni di casa, che escono sconfitti e dicono addio alla ...

Cosa ascolteranno gli astronauti Sulla luna? Tre arie di Puccini candidate alla playlist : Costa ascolteranno gli astronauti sulla luna? Il Festival Puccini di Torre del Lago scrive alla Nasa per proporre di inserire nella playlist lunare le celebri arie tratte da “La Bohéme” e “Turandot“, due dei massimi capolavori di Giacomo Puccini. Proprio in questi giorni la Nasa, in vista del lancio di astronauti sul suolo lunare previsto per il 2024 ha aperto le iscrizioni per comporre la lista di pezzi musicali da ...

DIRETTA/ Cremona Venezia - riSultato 0-0 - streaming video Rai : palla a due! - playoff - : DIRETTA Cremona Venezia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaRadi, gara-5 della semifinale playoff di basket Serie A1.

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una serie Sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Tante belle offerte Sul Play Store : ecco le migliori app e i giochi in promo oggi : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 21 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per chiudere la giornata in bellezza? L'articolo Tante belle offerte sul Play Store: ecco le migliori app e i giochi in promo oggi proviene da TuttoAndroid.

Playoff Serie C - la Triestina si avvicina alla promozione : 2-2 Sul campo del Pisa : Playoff Serie C – Si è giocata l’andata della prima finale dei Playoff Serie C, la competizione è arrivata ormai nella fase decisiva, si decidono le due squadre promozione nel campionato di Serie B. Sono scese in campo Pisa e Triestina, partita scoppiettante e che ha regalato emozioni, ottimo risultato per la squadra ospite che ha pareggiato in trasferta con il risultato di 2-2 ed adesso può contare su un grosso vantaggio in ...

Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità Sul Play Store : Google annuncia un cambiamento per la logica di ricerca delle app sul Play Store, che premierà i contenuti di qualità e con contenuti attraenti. L'articolo Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store proviene da TuttoAndroid.