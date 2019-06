Scontro Di Maio-Di Battista | il vicepremier “è il nostro Massimo D’Alema”

Salario minimo - Scontro tra imprenditori e Di Maio : "9 euro l'ora" ma così saltano i contratti : Secondo la confederazione dei datori di lavoro il rischio è di smontare il sistema dei contratti nazionali, che non regolano...

Di Maio : «Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi» Il no a Napoli - i fondi pubblici : lo Scontro : Il capo politico annuncia lo stop agli aiuti di Stato per la fabbrica di Napoli, dove sono a rischio 420 lavoratori. E dopo il crollo alle Europee: «Così il M5S non può andare avanti, serve una riorganizzazione interna»

Scontro Di Maio-Salvini - Sergio Mattarella ipotizza nuove elezioni a fine settembre : Sono cominciati giorni difficili per il governo gialloverde, le cui basi sono state ulteriormente minate dopo la tornata elettorale dello scorso 26 maggio, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, uscito vincitore e pronto a scoprire le carte in tavola e il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una bufera che avrà il suo esito in serata, dopo le 20. Oggi, infatti, gli attivisti grillini sono chiamati a ...

Europee 2019 - le sfide dei leader : dallo Scontro Di Maio-Salvini agli altri partiti : I due vicepremier si giocano i futuri equilibri nella maggioranza di governo. Il debutto del Pd di Zingaretti, Berlusconi e la «soglia psicologica» del 10% per Forza Italia, la scommessa di Giorgia Meloni sull’asse sovranista e la rincorsa al 4% per Emma Bonino

Abuso d'ufficio - Scontro Salvini-Di Maio : 'Blocca il Paese' - 'Più lavoro e meno str...e' : Il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha indicato i principali obiettivi della maggioranza governativa gialloverde, una volta archiviate definitivamente le elezioni europee, in programma il 26 di questo mese. Intervenendo nel corso della trasmissione radiofonica Radio Anch’io, in onda su Radio Rai 1, il vicepresidente del Consiglio leghista ha spiegato che la priorità di questo Paese "è anzitutto abbassare le tasse, così ...

L'ultimo Scontro tra Salvini e Di Maio è sul reato di abuso d'ufficio : Un nuovo fronte, l'ennesimo, si apre nello scontro all'interno del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Accade a due giorni dalle elezioni europee e, questa volta, a provocare l'ormai quotidiano botta e risposta tra i due azionisti dell'esecutivo è la legge sull'abuso d'ufficio. Perché Salvini, nella giornata nazionale della legalità, si dice favorevole ad abolire la norma scatenando le ire del Movimento 5 Stelle, che della ...

Abolizione dell’abuso d’ufficio - ennesimo Scontro Salvini-Di Maio : Salta come un grillo tra un evento istituzionale e un comizio elettorale e dopo aver incassato (malamente) lo slittamento del decreto sicurezza bis da parte del Cdm, in vista delle battute finali della campagna elettorale per le europee del 26 maggio, Matteo Salvini tira fuori dal cilindro un nuovo argomento di dibattito per raccogliere voti e consensi, puntando a un possibile rimpasto di governo a trazione leghista post-elettorale: l'Abolizione ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - è Scontro sull'abuso d'ufficio. Il leghista vuole abolirlo - il grillino no : L'ultima divisione nel governo gialloverde è sull'abuso d'ufficio. Matteo Salvini vuole abolirlo, Luigi Di Maio no. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare

Dl sicurezza - Scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Scontro Di Maio-Salvini - il leader M5S : 'Il Ministro dell'Interno arrogante come Renzi' : Il leader del Movimento Cinque Stelle, nonché Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e Vicepremier del governo targato Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, interviene da Torino, dove è impegnato per un congresso, e attacca l'altro Vicepremier, il leader della Lega nonché Ministro degli Interni, Matteo Salvini. ''Non commento l'arroganza e la prepotenza di Salvini che con questo atteggiamento mi ricorda tanto Matteo Renzi, quando le opposizioni ...

Il governo teme tangentopoli e spread - cresce Scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

Scontro M5S-LEGA/ Ecco chi impedisce a Di Maio di fare un patto col Pd : Ha ragione Salvini nell'aver notato strizzate d'occhio tra Pd e M5s. Che resteranno senza esito, perché il Pd parla ancora come Renzi e Calenda

Il nuovo Scontro tra Salvini e Di Maio e sui parametri di Maastricht : nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai è diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3% (il rapporto massimo tra deficit e Pil previsto dal Patto di Stabilità europeo), che per Salvini può essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "È un dovere superare i vincoli europei, non ...

Scontro Di Maio-Salvini sul 3% - scoppia “caso vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...