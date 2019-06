Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto dell’era di Sarri alla Juventus

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg,, andràJuve eilacuistoin bianconero.avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue dichiarazioni: Laè riuscita a convinceresu diverse questioni. L’obiettivo del giocatore era di raddoppiare, almen sulla carta, il suo compenso. Un altro fattore è quelo spostivo a soli 24 anni,srà l’impotante per il nuovo progetto di: gioventù e talento per rafonrxzare il centro campo della vecchia signira L'articoloildell’era disembra essere ilsu ilNapolista.

fabIan41150567 : @gianlucaeboli1 Se arriva,non sarà paul...ma Adrien -