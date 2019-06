Oroscopo weekend 22-23 giugno | Scorpione passionale | Ariete agitato

Oroscopo weekend 22-23 giugno : Gemelli impegnato - Leone allegro : Il fine settimana dal 22 al 23 giugno sarà caratterizzato da vacanze e divertimento per molti segni zodiacali, come Bilancia, Capricorno e Gemelli. Altri coglieranno l'occasione per rilassarsi, recuperare le energie e allentare lo stress. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo del fine settimana 22-23 giugno 2019. Previsioni weekend 22-23 giugno 2019 Ariete: sarà un fine settimana impegnativo, in quanto avrete non pochi problemi nel recuperare i ...

Oroscopo weekend 15 e 16 giugno : Ariete sotto pressione nel lavoro : Un nuovo fine settimana del mese ha inizio. Le previsioni astrologiche di sabato 15 e domenica 16 giugno su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci vedono il primo segno dello Zodiaco alle prese con qualche difficoltà in campo lavorativo. Ariete: nel weekend vi sentirete particolarmente sotto pressione, soprattutto nella giornata di domenica 16 giugno. In campo sentimentale, potreste però vivere un momento di recupero....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 15 giugno - astrologia 2ª sestina : weekend con Luna in Sagittario : E' arrivato L'oroscopo del giorno 15 giugno 2019 con le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Ansiosi di sapere come saranno gli astri di sabato? In bella mostra la partenza di un nuovo weekend, pronto a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro. Tra le tante novità in arrivo per questo fine settimana, una su tutte: l'ingresso della Luna in Sagittario presente nel comparto del ...

Oroscopo weekend 6 e 7 luglio : guadagni per Gemelli - Ariete attraente : Nel fine settimana del 6 e 7 luglio, il progressivo allontanamento di Nettuno dalla costellazione dei Pesci renderà il segno più volenteroso e pronto alle sfide, e la stessa cosa varrà anche per il Capricorno, favorito al contempo da Saturno. Venere in Cancro porterà delle belle novità sotto molti aspetti. Sagittario leggermente in risalita sul fronte economico, ma non su quello lavorativo. La Bilancia avrà bisogno di un po' più di ...

L'Oroscopo del weekend - dal 14 al 16 giugno tre giorni positivi per Ariete - Leone e Toro : Siamo quasi alla fine della settimana e i più fedeli lettori delL'oroscopo già attendono le previsioni per il week-end. Da venerdì a sabato prossimo (14-16 giugno), gli astri saranno favorevoli in amore in particolare per i segni di fuoco (Ariete e Leone). Attenderanno tempi migliori, invece, i nati sotto il segno di Sagittario, Pesci e Capricorno. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): le stelle sono a vostro ...

Oroscopo weekend 15 e 16 giugno : Sagittario brioso - Leone euforico : Nel fine settimana del 15 e 16 giugno 2019 troviamo la Luna e Giove transitare nel segno del Sagittario mentre Plutone assieme a Saturno si troveranno in Capricorno. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Venere e Sole che saranno ancora sui gradi dei Gemelli. Marte, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno in Cancro ed Urano sarà stabile in Toro. Amore 'flop' per il Cancro Ariete: gelosi. Un ambiguo comportamento del partner nel fine ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : Ariete esausto - incontri per Bilancia : Durante il fine settimana dal 29 al 30 giugno, l'amore 'prenderà piede' per i nati nel segno dei Pesci e della Vergine. Il Sagittario e l'Ariete saranno provati da alcuni diverbi e dal troppo lavoro, mentre il Cancro e il Leone saranno i favoriti per quanto riguarda l'eros e gli affetti. Di seguito le previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine Ariete: esausti. ...

Oroscopo secondo weekend di giugno : Toro più sereno in amore - Vergine forte : Previsioni astrologiche e Oroscopo del fine settimana che va dall'8 al 9 giugno 2019. Nel dettaglio vediamo come andranno questi due giorni per i segni e quali cambiamenti vivranno in amore e nel lavoro. Ariete: in questo fine settimana ci sarà un buon recupero per quanto riguarda l'amore, attenzione solo a qualche momento di nervosismo che potrebbe arrivare. Non mancheranno le novità a partire dalla prossima settimana....Continua a leggere

