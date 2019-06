Occhio alle notifiche del Play Store | Google sta regalando credito da spendere su app e

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Il ginOcchio reagisce alle cure - sono contento. Voglio tornare sugli sci in estate” : E’ un Christof Innerhofer determinato, quello che sta svolgendo la riabilitazione seguita all’intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro, fratturato durante i campionati italiani a Cortina. Il trentaquattrenne di Gais si è espresso con parole positive al sito della FISI in merito ai propri tempi di recupero. Queste le parole del Campione del Mondo in Super-G nel 2011: “sono contento di come stanno ...

Lukaku strizza l’Occhio a Conte : “è il miglior allenatore al mondo” : Il periodo del calciomercato è il periodo dei sogni più sfrenati da parte dei tifosi e Lukaku sta facendo sognare in tanti. L’attaccante dello United giorno dopo giorno si conferma sempre più intenzionato a lasciare l’Inghilterra e strizza l’occhio all’Italia come destinazione preferenziale. Il belga non ha nascosto il feeling che lo lega ad Antonio Conte nel post partita contro la Scozia È un bene che Conte sia andato ...

Giro d’Italia 2019 : il montepremi finale. Quanto hanno guadagnato tutte le squadre? Occhio alle multe… : Le classifiche, le varie maglie, il Trofeo Senza Fine: è stato assegnato tutto in quel di Verona, nell’ultima recita del Giro d’Italia 2019. Mancava però un passaggio: quello dei premi in denaro. Quanto hanno guadagnato tutte le squadre presenti nella Corsa Rosa? In palio c’era un montepremi di 1.499.860 euro, assegnato tra vincitori di tappa, traguardi intermedi, GPM e, ovviamente, per i vari piazzamenti nelle classifiche. A ...

Chi teme e chi no - nel Pd - la campagna elettorale anticipata (Occhio alle liste) : Tra le truppe parlamentari renziane c’è grandissima agitazione. Infatti nel Partito democratico si sta facendo strada la convinzione che Matteo Salvini voglia passare all’incasso. Il leader della Lega – dicono al Nazareno – non romperà lui per non addossarsi la colpa delle elezioni anticipate ma spi

Nuovo allenatore Milan/ Pellicani : 'Giampaolo ok - ma Occhio a DiFra!' - esclusiva - : Nuovo allenatore Milan: le parole dell'operatore di mercato Dario Pellicani che parla dei vari nomi che sono stati accostati alla panchina rossonera.

Alle 17 in diretta con EuroLive : un Occhio a Death Stranding e il meglio della settimana : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a questo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia del nostro Luca Forte parleremo delle ultime novità ...

Kirk Douglas - Anne e 65 anni di nozze. Il segreto? Chiudere un Occhio davanti alle infedeltà : Kirk Douglas e Anne BuydensKirk Douglas e Anne BuydensKirk Douglas e Anne BuydensKirk Douglas e Anne BuydensKirk Douglas e Anne BuydensKirk Douglas e Anne BuydensKirk Douglas e Anne BuydensI numeri di Spartacus-Kirk Douglas e Anne Buydens: più di 100 anni a testa (lei ne ha appena compiuti 100, lui è arrivato ai 102), 65 anni di matrimonio, festeggiati il 29 maggio 2019. Un traguardo che li rende la coppia più longeva di Hollywood (il record ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : ritornano Italia e Spagna - Occhio alle selezioni interne per i Mondiali : Dopo la prima tappa di Poznan, a distanza di soli sette giorni, la Coppa del Mondo di Canoa velocità esaurisce il proprio calendario con le gare di Duisburg, dove non ci sarà la paraCanoa, ma dove rientreranno alcune formazioni di rilievo come l’Italia e la Spagna, assenti in Polonia. occhio anche alle selezioni interne di molte Nazionali in vista dei Mondiali, come capiterà anche in casa azzurra in alcune specialità olimpiche. Rientrerà ...

Giro d’Italia 2019 - diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : percorso - favoriti e altimetria. Ultima chance per i velocisti rimasti - Occhio alle fughe : Dopo un avvio di terza settimana caratterizzato dalle salite, il Giro d’Italia 2019 si appresta a vivere una giornata di relativa tranquillità prima del trittico conclusivo. La diciottesima tappa porterà il gruppo da Valdaora a Santa Maria di Sala (222 km) in quella che rappresenterà l’Ultima occasione per quei velocisti che sono riusciti a superare le frazioni più impegnative. Il tracciato sarà prevalentemente pianeggiante, con un unico GPM che ...

Milan - nuovo allenatore : sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi - Occhio alla novità! : nuovo allenatore Milan- Il Milan si prepara all’inizio della prossima stagione con una totale rivoluzione a livello societario, ma anche sul campo. Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso, la sensazione è che il club rossonero vorrebbe accelerare i tempi per la scelta del nuovo allenatore. L’indiziato numero uno resta Simone Inzaghi, il quale, salvo […] L'articolo Milan, nuovo allenatore: sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi, occhio ...

Giro d’Italia 2019 - dove Vincenzo Nibali potrà attaccare Carapaz. Le occasioni prima della cronometro di Verona. Occhio alle Dolomiti : Vincenzo Nibali ha regalato grandi emozioni durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo mettendo in ginOcchio tutti i suoi avversari diretti: uno scatto fulmineo del siciliano ha creato scompiglio nel gruppo dei migliori e ha infiammato una frazione durissima che, nonostante la cancellazione del Passo Gavia, si è rivelata estremamente spettacolare. Il capitano della ...

Allenatore Juventus - Moggi conferma le indiscrezioni di CalcioWeb : “Occhio a Klopp…” : E’ il nome che CalcioWeb sta portando avanti con insistenza da più di una settimana in merito al successore di Allegri sulla panchina della Juventus: Jurgen Klopp. Ed è lo stesso nome che evidenzia, in un’intervista a margine della prima edizione del premio “Inside the sport” organizzato a Napoli dal Movimento Cristiano Lavoratori, l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Ecco le sue ...

Ballando con le stelle - dal backstage la foto malandrina di Elisa Isoardi : Occhio alla mano del ballerino : Nella seconda semifinale di Ballando con le stelle 2019 - stasera 25 maggio su Raiuno - scende in pista anche Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai 1 si è preparata moltissimo nelle ultime settimane, chi ha seguito La prova del cuoco ha visto come Elisa si sia dedicata al ballo ospitando anche nella

Giro d’Italia 2019 - sesta tappa Cassino-San Giovanni Rotondo : percorso - favoriti e altimetria. Terreno da classica - Occhio alle sorprese : L’ingresso nella seconda parte della prima settimana del Giro d’Italia 2019 coincide con una frazione particolarmente attesa e sicuramente affascinante. La sesta tappa della 102a edizione della Corsa Rosa porterà il gruppo da Cassino a San Giovanni Rotondo per un totale di 238 km. La parte conclusiva dovrebbe regalare un finale appassionante, particolarmente adatto agli specialisti delle classiche. La lunga salita di Coppa Casarinelle escluderà ...