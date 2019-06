Giuseppe Berto a quarant’anni dalla morte

Roberto Maroni : "Su Siri deve decidere Giuseppe Conte. Se si vota Salvini dovrà staccare la spina al governo" : "Non sono d'accordo con Giuseppe Conte quando dice di non essere arbitro". Roberto Maroni , ospite a Omnibus, su La7, afferma che il ruolo di un premier, è anche quello di fare l'arbitro: "Il presidente del Consiglio quando ci sono due posizioni diverse è lui che deve decidere , che deve assumersi la

Dj Giuseppe di Radio 105 contro brano di Alberto Urso : 'Speriamo di non sentirlo più' : Ieri, venerdì 3 maggio, è andato in onda il programma Radiofonico 105 Music & Cars, condotto da dj Giuseppe, uno degli speaker di Radio 105, emittente partner di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata del suo show, lo speaker ha commentato in maniera non molto garbata un brano appartenente ad un attuale concorrente del talent show di Canale 5. Si tratta de 'La mia Rivelazione' di Alberto Urso che, una volta terminato, è stato ...