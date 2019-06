Era la donna più anziana d'Europa! È morta nonna Peppa

(Di martedì 18 giugno 2019) La signora aveva 116 anni e viveva in provincia di Foggia: era la secondapiù vecchia del mondo. Se ne è andata all'alba, a 116 anni di età. Giuseppina Robucci, detta amorevolmente "" era lapiùd'Europa, la seconda nel mondo. Viveva a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia: si è spenta in casa, dove era stata portata qualche settimana fa per il peggioramento delle sue condizioni di salute. "Siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina", ha commentato il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloisio.