CasaPound | la sindaca Raggi | ' La loro occupazione è un' ingiustizia'

La sindaca 82enne batte il giovane candidato di CasaPound 95% a 5% : Si chiama Renza Colombatto, ha 82 anni e per la terza volta ricoprirà la carica di sindaca del comune di Traversella, in provincia di Torino: la donna ha avuto la meglio su uno sfidante decisamente più giovane e agguerrito non ché candidato in una lista presentata da CasaPound che anche in questo piccolo borgo piemontese ha cavalcato i suoi cavalli di battaglia, in primis quelli legati all'immigrazione. Igor Bosonin – il candidato ...

A Bologna la manifestazione con i sindacati : 'Siamo 30 mila'. Landini : Salvini chiuda sedi CasaPound non i porti : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...