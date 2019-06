Cardi-B | troppo twerking al concerto negli Stati Uniti | enorme squarcio sul lato B

liberoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019). Un incidente piuttosto clamoroso che ha coinvolto la cantanteB, che si stava esibendo sul palco per unin Tennessee,, nel locale Bonnaroo. La prosperosa artista, celebre appunto per il suo modo di twerkare, ci ha dato un po'con i movimenti scatena

Libero_official : Troppo twerking, un grosso imprevisto sul palco per Cardi-B - iwantuclose : peccato che non ci sia shawn tra le collab PERÒ SONO TROPPO CURIOSA PER QUELLA CON CAMILA E CARDI -