Caos procure | il procuratore generale chiede la sospensione da funzioni e stipendio di

Caos procure - pg Cassazione chiede sospensione Palamara da funzioni e stipendio : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l'ex presidente della Anm indagato a...

Caos procure - pg Cassazione chede sospensione Palamara da funzioni e stipendio : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l'ex presidente della Anm indagato a...

Caos procure : Morosini - 'stragrande maggioranza pm lontana da certe logiche' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Sarebbe ingeneroso e sganciato dalla realtà immaginare che tutti i magistrati delll'ufficio del pubblico ministero si comportino secondo certe logiche, direi che la stragrande maggioranza di loro ha un modo di impostare la loro attività che è lontana anni luce da cert

Caos procure : Morosini - 'preoccupante il linguaggio emerso da intercettazioni' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Non è giusto che uno come me, che è stato fino a nove mesi fa al Consiglio superiore della magistratura, faccia una valutazione sul Csm e sui consiglieri, ma mi hanno molto colpito certi stili comportamentali e certe espressioni che sono emersi. Il linguaggio ascoltat

Caos procure - Luigi Di Maio attacca il Pd : “È la loro P2. È sconcertante - vengono i brividi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il Pd per il Caos procure e per lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana e riguardato anche alcuni esponenti dem: "sconcertante. Sto leggendo, come tutti, le intercettazioni telefoniche e vengono i brividi. Anche stavolta il peggio, a quanto si legge, lo ha dato il Pd. Se tutto sarà confermato siamo alla P2 del Pd”.Continua a leggere

Caos procure - gli italiani vogliono la politica separata dalla magistratura. Senza se e senza ma : Nonostante la caoticità, la strumentalità, la fumosità e il parlar d’altro di troppi commentatori dai giornaloni e dai salotti tv fotocopia a proposito del “Caos procure” o “bufera sulle toghe”, quasi sempre per raggiungere fini opposti a quelli enunciati di una giustizia indipendente dalla patologica contiguità con la politica, sembrerebbe che gli italiani si siano fatti qualche idea abbastanza chiara dei rapporti ...

Caos procure - ecco le nuove rivelazioni : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - di Elvira Terranova Per "Sebastiano Ardita...è bianco o è nero…un talebano!". Non solo trame, ma anche giudizi espressi nei confronti di altri componenti nelle conversazioni, registrate nelle riunioni intercettate tra politici e magistrati nell'indagine sul pm Luca Pal

Caos procure : intercettazioni - Ferri e Spina 'Ardita è un talebano' (2) : (AdnKronos) - Il gruppetto da un lato voleva sfruttare il rigore di Ardita - inconsapevole della strumentalità dell’esposto Fava - per approfondire la vicenda in prima commissione e definirla in fretta. Ma Luigi Spina invece vuole frenare per tenere il fascicolo aperto più a lungo possibile: "C’è Se

Caos procure : intercettazioni - Ferri e Spina 'Ardita è un talebano' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Per “Sebastiano Ardita...è bianco o è nero…un talebano!”. Non solo trame, ma anche giudizi espressi nei confronti di altri componenti nelle conversazioni registrate nelle riunioni intercettate tra politici e magistrati nell’indagine sul pm Luca Palamara e sul Csm che h

Antonio Di Pietro sul Caos-Procure : "Sergio Mattarella smetta di fare il ragioniere" - i sospetti dell'ex pm : Del caos-Procure parla uno che di magistratura se ne intende, Antonio Di Pietro. L'ex leader dell'Idv dice la sua a Radio Cusano Campus, dove premette: "Da questo salasso potrebbe arrivare una revisione delle modalità di elezione dei componenti del Csm. Io propongo il sorteggio". Dai microfoni di L’

Caos procure - Palamara prova a tirare in ballo Cafiero de Raho : «Solo falsità - è un millantatore» : Diceva di avere la benedizione di magistrati di primo piano, nelle strategie per gestire le nomine ai vertici delle Procure più importanti d'Italia, prima tra tutte quella della...

Caos procure : il presidente Anm Grasso si dimette - al suo posto Luca Poniz : "C'è una gigantesca questione morale" : Dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all'interno all'Anm nel Comitato direttivo centrale, convocato a seguito della bufera sulle nomine in magistratura, Pasquale Grasso ha rassegnato le proprie dimissioni: Luca Poniz è il nuovo presidente dell'Anm

Caos procure - Poniz (Anm) : “Nella magistratura c’è un problema morale. Ripensare a degenerazione del carrierismo” : Luca Poniz è il nuovo presidente della Associazione Nazionale Magistrati, eletto per acclamazione dal Cdc. “C’è una gigantesca questione morale che investe la magistratura – ha detto – e non per quel fango che è emerso dalle intercettazioni. Dobbiamo Ripensare alla degenerazione del correntismo e del carrierismo, alle progressioni di carriere, si è creata una brama di carriera con magistrati che si sono costruiti appositi ...

Caos procure - Poniz nuovo presidente Anm : “In altre circostanze un grande onore. Oggi anche un onere” : Luca Poniz è il nuovo presidente della Associazione Nazionale Magistrati, eletto per acclamazione dal Cdc. “Sono molto onorato. È un grande onore ma anche un grande onere – ha affermato – Sono qui per rappresentare tutti. Bisogna andare fino in fondo alla riflessione politica che ci veda onesti e coraggiosi nel riconoscere che alcune cose non sono andate bene”. Anm, eletto ...