Calciomercato Juventus | per Rabiot sarebbe quasi fatta | contratto fino al 2024

Calciomercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

Calciomercato news 18 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - ultime notizie : Calciomercato Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative news 18 giugno e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

Calciomercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

Calciomercato Juventus : pronto il regalo per Sarri - Sky conferma : Calciomercato Juventus – Raggiunto l’accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a […] More

Calciomercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

Calciomercato Juventus - il 'Mirror' : 'Offerti 170 milioni per Salah - ma lui vuol restare' : Quella di oggi è una giornata importante per la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri come allenatore per la prossima stagione. Il tecnico toscano lascia il Chelsea dopo un solo anno (nel quale ha conquistato un terzo posto in campionato e un'Europa League, battendo l'Arsenal in finale). Tra i motivi della decisione di Sarri la volontà di tornare ad allenare in Italia e di stare più vicino alla ...

Calciomercato Juventus - clamoroso retroscena su Salah : il Liverpool ha rifiutato un’offerta record : Calciomercato Juventus – Ha del clamoroso quanto svela il Daily Mirror: la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per avere Mohamed Salah. La proposta dei bianconeri era di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro). Cifre astronomiche e difficilmente veritiere, ma la Juventus ha sicuramente fatto un tentativo per Salah, calciatore che piace alla dirigenza bianconera. Allenatore Juventus, il padre di Sarri spaventa i ...

Calciomercato Juventus - Pogba - Rabiot e Ndombele sarebbero le trattative più 'calde' : Il Calciomercato della Juventus si muove prevalentemente a centrocampo. Il sogno è Paul Pogba, oggi Nedved incontra Raiola a Montecarlo, le alternative sono Adrien Rabiot, che chiede un super ingaggio, e Tanguy Ndombele, richiesto da mezza Europa. Tutte le trattative a centrocampo non sono per niente facili, ma in mediana serve qualcosa in più rispetto all’anno scorso. L’acquisto di Ramsey non può bastare, Sarri, il candidato più forte alla ...

Calciomercato Juventus : rivoluzione in attacco - via Dybala ecco il sostituto : Calciomercato Juventus – In attesa dell’annuncio del nuovo allenatore, in casa bianconera si lavora per rinvigorire una rosa già molto forte. L’intenzione è quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa, dove da ormai troppi anni non si riesce nell’impresa. Paratici e soci sono già a lavoro, tanto che i […] More

Calciomercato Juventus - Guelpa : 'Guardiola è sempre più vicino' : Non è ancora finita la telenovela su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo l'addio a Massimiliano Allegri è passato quasi un mese, ma la dirigenza bianconera non ha ancora annunciato l'arrivo del nuovo tecnico. Un nome che sta circolando con insistenza da giorni è quello di Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli è stato accostato più volte alla Juventus e avrebbe già dato il suo assenso per l'arrivo a Torino, nonostante in ...

Calciomercato news 15 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - ultime notizie : Calciomercato news 15 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Juventus : Rabiot vorrebbe 10 milioni - su di lui anche lo United : Il Calciomercato della Juventus si muove per Adrien Rabiot. Insieme a Pogba e a Milinkovic-Savic è lui uno degli obiettivi primari da regalare a Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore bianconero. Paratici si sta muovendo per portare il francese a Torino, il giocatore è in Italia in vacanza in questi giorni e ha già dichiarato di avere avuto contatti con i Campioni d’Italia che però dovranno superare un'agguerrita concorrenza. Juventus: è ...