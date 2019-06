Baldissoni | Pallotta non vende Roma | mercati lo sappiano

ilfogliettone

(Di martedì 18 giugno 2019) "Sul possibile ritorno di Totti con una nuova proprieta', il presidentee' stato chiaro piu' volte dicendo che lanon e' in vendita, ed e' bene che questo ilo". Cosi' il vicepresidente della, Mauro, intervistato da Sky Sport24 all'indomani delle dimissioni di Totti dalla societa'. "La conferenza di Francesco di ieri lascia tanto dispiacere e amarezza - aggiunge - perche' e' evidente che una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere chi e' un grandissimo patrimonio per la".sottolinea poi che la proprieta' americana del club giallorosso "ha investito senza sosta e costantemente in questi anni collocandosi, secondo una recente statistica, al nono posto tra le societa' che hanno speso di piu' per l'acquisto di calciatori. E lo faremo ancora". "Questa societa' - dice ancora- continuera' ad impegnarsi ...

