ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Carlola notizia della serata. Che non è tantoRodriguez al, ma che è grazie ase si è chiusa la trattativa col Real Madrid.che è il procuratore del dieci colombiano ma anche di Cristiano Ronaldo. E che, come abbiamo scritto, non ha gradito la scelta di Sarri allenatore della Juventus. Nonostante quel che scrivono i giornali presunti mainstream.. Accordo totale. Lavoro straordinario diche ha portato avanti l’unica strada percorribile, quella del prestito con diritto di riscatto. (Come ho sempre sostenuto) Unaver chiuso a poco più di 30 milioni. Per l’ufficialità bisognerà aspettare. — Carlo(@Carlo) 18 giugno 2019 Ilpiazza il primo colpo della stagione. E che colpo. Dopo anni, il Calcioconclude l’acquisto di un fuoriclasse. L'articoloalè un ...

napolista : Alvino conferma: James al Napoli è un capolavoro di Mendes È stato il procuratore di Cristiano Ronaldo l’artefice… - ForNapoliSempre : @NCN_it Se lo dice alvino abbiamo la conferma che è una cazzata -