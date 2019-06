Se il Napoli non decide di pagare la clausola per Manolas la Roma non tratta

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Sarri alla Juve - a Napoli non l’hanno presa bene : rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo : Sarri alla Juve è la notizia di oggi. Ma, lo si sapeva, non è stata presa molto bene dai tifosi napoletani. La dimostrazione non solo con pensieri o parole, ma con i fatti. Infatti, una targa celebrativa per il tecnico toscano che era stata apposta in via Silio Italico nel quartiere napoletano di Bagnoli è stata rimossa dopo l’ufficializzazione del passaggio dell’ex allenatore azzurro ai bianconeri. La targa era stata messa ...

Roma - addio pure a Manolas : caccia grossa al difensore - su di lui non solo il Napoli : Sono giorni di fuoco in casa Roma. Dopo l' ufficialità di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa - due anni di contratto con opzione per il terzo a 2,5 milioni netti a stagione - e l' addio annunciato di Francesco Totti, che domani in conferenza stampa spiegherà i motivi della sua scelta, anche Ko

Il Fatto sbatte in prima pagina Napoli tradita da Sarri (“non eri Che Guevara - eri Renzi”) : Ti credevamo Che Guevara e invece eri Renzi Il Fatto quotidiano porta il caso Sarri in prima pagina. Con un articolo di Fabrizio d’Esposito intitolato “Napoli e quel renziano di Sarri”. Titolo che prende spunto da uno tanti commenti di sfogo che da giorni si susseguono sulla pagina silente di “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” che è diventata un po’ quello che fu Radio Radicale ai tempi del microfono aperto. Il Fatto riporta il ...

Napoli - crolla un solaio a Forcella : ancora paura : non risultano feriti : Il parziale crollo di un solaio si è verificato in un palazzo del quartiere Forcella di Napoli, nell'area dove pochi giorni fa un commerciante è morto in seguito al distacco di un...

Corbo : “A Napoli questioni irrisolte - ADL non compra e Ancelotti riposa. Il vantaggio all’Inter…” : Corbo: “A Napoli questioni irrisolte, ADL non compra e Ancelotti riposa. Il vantaggio all’Inter…”. Corbo: “A Napoli questioni irrisolte, ADL non compra e Ancelotti riposa. Il vantaggio all’Inter…”. L’editorialista de ‘La Repubblica’ commenta il momento del Napoli sulla rubrica ‘Il Graffio’. “La Juve cercava Guardiola. Poi Klopp. Ma fino a ieri aspettava ...

Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver lasciato Napoli. Ora vuole stare solo alla Juve” : Nicolas Higuain fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a Napoli, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il Napoli, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettare Napoli e non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “Erede di Albiol - non solo Manolas : gli azzurri valutano…” : Il Napoli valuta anche Akè come possibile erede di Albiol Il giornalista, Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato in merito al futuro possibile erede di Albiol: “Il Napoli cerca il possibile sostituto di Raul Albiol ed ora si sta valutando un altro profilo: Nathan Akè. Mancino di piede, bravissimo di testa. E’ un nome a cui prestare ...

MANOLAS AL MILAN?/ Calciomercato : Roma non fa sconti e si inserisce anche il Napoli : MANOLAS al MILAN? Calciomercato: la Juventus rilancia e propone Higuain alla Roma, anche i rossoneri ci provano ma bianconeri in vantaggio.

Il Napoli non molla su Ilicic : Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche delle sofferenze e della lunghe attese, lo riporta così il Corriere dello Sport per parlare di Ilicic. L’attaccante sloveno è stato chiaro parlando del Napoli “Non ho firmato ma voglio vincere” e l’accordo di massima con il procuratore Giuntoli lo ha già in tasca, ma c’è la resistenza dell’Atalanta. Percassi ha chiuso le porte alle cessioni, non vuole indebolire la ...

Bosco su James : “Non si addice al gioco del Napoli. Su Insigne…” : Quest’oggi nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte è stato intervistato il procuratore Christian Bosco che si è espresso su James e sull’ operazione Insigne: “Wanda Nara dal 1 luglio smetterà di essere un agente e mi pare non fosse neanche tra i candidati che dovevano sostenere l’esame. James Rodriguez è un ottimo giocatore ma il suo modo di giocare non si addice al tipo ...

Pedullá : “Fake news sul Napoli - non è alla portata” : Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, editorialista di Radio Marte, ha espresso alcune considerazioni sui possibili movimenti del club di De Laurentiis : “L’interesse per James Rodriguez c’è, è giusto. Il Napoli ha offerto 9 milioni di ingaggio? Fake news, non stava né in cielo né in terra. Si può lavorare sull’ingaggio, facendo leva sulla volontà del ragazzo. Si può portare a casa ...

Kiss Kiss – Alvino : ” Folle dire che questo calciatore non serva al Napoli - deciderà Ancelotti” : Carlo Alvino, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il profilo a cui al momento lavora il Napoli, James Rodriguez. Queste le sue parole: “Il calcio di James Rodriguez è un calcio magico, parliamo di un giocatore in grado di coprire tutte le zone dell’attacco, è intuitivo, veloce ed è inaudito sentire chi parla di un ...