Prova la moto di un amico senza casco: Daniele si schianta contro un muretto e muore a 24 anni

Aveva da poco chiesto a un amico di poter Provare la sua motocicletta. Lui ha annuito, senza pensare minimamente a quello che sarebbe accaduto da lì a pochi minuti. Daniele Saraullo, 24 anni, dopo aver messo in moto e aver fatto un primo giro si è schiantato contro la recinzione di una casa, perdendo la vita.

La tragedia si è consumata a Bucchianico (Chieti), nella tarda serata di sabato, intorno alle 23.45. Il ventiquattrenne si trovava a una festa di compleanno insieme a degli amici. Uno di loro aveva acquistato qualche ora prima una Kawasaki Z650 attirando l'attenzione dei suoi coetanei, che a turno gli hanno chiesto di provarla ottenendo il consenso, nella certezza che non sarebbe accaduto niente di grave a nessuno di loro. Quando è arrivato il turno di Daniele, si è consumata la tragedia: lungo via Chiaramilla, il ragazzo, che non indossava il casco, ha perso il controllo della moto finendo contro il muretto di recinzione di un’abitazione. La morte è stata istantanea. La Kawasaki ha finito la corsa contro una Golf Volkswagen guidata da un uomo di 46 anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Saraullo lavorava come commesso in un negozio del centro commerciale Megalò.