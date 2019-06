Meteo Piemonte | la nuova app di Arpa | previsioni e dati in tempo reale

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Chefarà indomani? Quanti gradi ci sono in questo momento a Torino? Il livello del Po è sopra la soglia di attenzione? Unaapp con leper il giorno in corso e i due successivi e iidrologici inpuò rispondere a queste e altre domande. E’ possibile scegliere una località preferita in modo da poter visualizzare subito il luogo di interesse. Tutti isono consultabili in formato testuale, in mappe interattive e in grafici riportanti l’andamentorale degli ultimi giorni. LeOltre alle informazioni sullo stato del cielo – soleggiato, nuvoloso, pioggia, ecc – è possibile conoscere le temperature minime e massime, la direzione e la velocità del vento e la percentuale di umidità relativa. Levengono aggiornate una volta al giorno, indicativamente attorno alle ore 13, e sono effettuate ...

ArpaPiemonte : Meteo Piemonte: la nuova App di Arpa Piemonte con previsioni e dati meteoidrologici in tempo reale. Per Apple e And… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, domenica #9giugno, per rischio temporali su parte della Lombardia. ??#allertaGIALLA su se… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, lunedì #10giugno, per rischio temporali in Piemonte, Lombardia e Alto Adige. ??… -