wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una scuola in Etiopia (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Non sono durate che qualche giorno le promesse del governo etiope di migliorare l’accesso anel paese africano. E soprattutto non sono state mantenute: la connessione entro i confini nazionali è stata quasi completamente chiusa, in un periodo di quattro giorni in concomitanza degliscolastici nazionali. L’interruzione del segnaleè iniziata l’11 giugno 2019 alle ore 7:30 ed è perdurata fino alle 14. Come riferisce il sito Africa News, l’assenza di segnale è presunta essere una misura straordinaria per contrastare gli imbrogli durante la tornata dinelle scuole del paese. Nonostante l’assenza di una conferma ufficiale da parte del governo o dell’unico operatore telefonico nazionale, Ethio Telecom, i dati raccolti da Oracle e mostrati da TechCrunch evidenziano come il segnalesia ...

MilanoCitExpo : L’Etiopia ha “chiuso” internet per non far copiare gli studenti agli esami #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -