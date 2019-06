HONOR 20 è già campione di vendite in Cina a 14 giorni dal lancio

Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android : Nokia 8.1 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e Galaxy Note 9 L'articolo Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Prezzo HONOR 20 troppo salato ma in Italia già esaurito? Subito l’HONOR 20 Lite : Il Prezzo dell'Honor 20 per il mercato Italiano è pari a 449 euro nella sua versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Un costo per molti fin troppo elevato ma che non scema l'interesse intorno al device. In realtà, negli ultimi giorni, c'è stato modo di approfondire l'incerto destino del telefono a seguito del ben noto ban USA. Mancavano certamente delle certificazioni che hanno ritardato il lancio commerciale immediatamente dopo ...

Spostare la fotocamera sotto al display non è così facile : per HONOR la tecnologia non è matura : È ancora presto per vedere uno smartphone HONOR con fotocamera integrata sotto al display: la tecnologia non è ancora matura secondo Zhao Ming, presidente della casa cinese. L'articolo Spostare la fotocamera sotto al display non è così facile: per HONOR la tecnologia non è matura proviene da TuttoAndroid.

HONOR 9X è in arrivo : è già stato certificato in Cina : Alla fine di ogni anno HONOR svela ufficialmente la nuova versione del suo smartphone di fascia media, tuttavia sembra che HONOR 9X sia già in fase avanzata, dal momento che il dispositivo è già stato certificato in Cina. Un tweet del leaker Sudhanshu Ambhore mostra la certificazione 3C (China Compulsory Certification) che HONOR avrebbe già […] L'articolo HONOR 9X è in arrivo: è già stato certificato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android: HONOR 10, POCOPHONE F1, ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

“Non vi lasceremo soli” : Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban commerciale degli USA : dopo la messa al bando commerciale di Huawei e HONOR negli USA, il governo cinese promette un aiuto, anche legale, alle compagnie cinesi. L'articolo “Non vi lasceremo soli”: Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban commerciale degli USA proviene da TuttoAndroid.

Quanto ne sappiamo già di HONOR 20 e 20 Pro : esperienza fotografica da urlo? : Il mese di maggio è quello pianificato anche per il lancio dell'Honor 20 e Honrìro 20 Pro. In un mese già denso di presentazioni per dispositivi di serie notoriamente più economiche (basti pensare agli imminenti OnePlus 7 e pure agli Asus ZenFone) giusto pure porre l'adeguata attenzione sui successori degli Honor 10, questi ultimi protagonisti di un piccolo grande successo commerciale anche nel nostro paese. L'appuntamento è tutto europeo e ...

A pioggia la beta EMUI 9.1 su smartphone Huawei e HONOR il 23 aprile : P20 - Mate 9 e non solo coinvolti : Una vera e propria carrellata di beta EMUI 9.1 sta colpendo un numero considerevole di smartphone Huawei e Honor in queste ore. La fase sperimentale della nuova interfaccia utente, come sempre, compie i primi passi in Cina ma ci sono concrete possibilità che l'adeguamento in test riguardi(nel giro di poco tempo) altrettanti modelli altrove. In questo approfondimento, parleremo in modo particolare della serie Huawei P20, di quella del Mate 9 e ...