Hong Kong, polizia inizia lo sgombero

e manifestanti di nuovo faccia a faccia a.Le autorità hanno disposto lodalle strade di poche centinaia di attivisti rimasti vicino alla sede del governo durante la notte, dopo la manifestazione di ieri. Molti manifestanti sono dotati di maschere antismog e altre protezioni in caso di un possibile uso di lacrimogeni Gli attivisti hanno respinto le scuse dalla governatrice di, Carrie Lam per come ha gestito la legge sulle estradizioni in Cina,sospendendone il dibattito ma senza ritirarla,(Di lunedì 17 giugno 2019)