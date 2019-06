Globalcoin | criptovaluta di Facebook Project Libra | moneta virtuale rivale Bitcoin?

ilsussidiario

(Di lunedì 17 giugno 2019), domanipresenza la sua, ilper 'fronteggiare'e simili: la'diversa' dalle altre

BentivogliMarco : Per molti secoli la sovranità si e’ espressa battendo moneta. Domani nasce un’altra, forse più forte criptovaluta a… - Chiaolla : RT @BentivogliMarco: Per molti secoli la sovranità si e’ espressa battendo moneta. Domani nasce un’altra, forse più forte criptovaluta apol… - PeppeScudiero : RT @BentivogliMarco: Per molti secoli la sovranità si e’ espressa battendo moneta. Domani nasce un’altra, forse più forte criptovaluta apol… -