Dopo l’annuncio di Sarri alla Juve il titolo registra -0 | 36% in Borsa

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Cambia il vento per ilinl’annuncio ufficiale di ieri di Maurizionuovo allenatore bianconero a Piazza Affari iltra il leggero rosso e il segno positivo. Passata l’illusione di Guardiola successore di Massimiliano Allegri si è arrestata anche la corsa della società di Agnelli inessere salito a +1,6% in apertura, ildellantus ha poi invertito la rotta e intorno alle 12 fare una perdita dello 0,36%. Nonostante questo ilbianconero risulta il secondo per volume di scambi in mattinata, con azioni scambiate a 1.5225 L'articolol’annuncio diil-0,36% inilNapolista.

RaiCultura : Questa sera, a partire dalle 20:30, l'annuncio della cinquina finale del @PremioStrega dal tempo di Adriano sarà tr… - carlosibilia : Le buone notizie: 'Non chiudiamo lo stabilimento di #Napoli'. Così la #Whirpool dopo l'annuncio di revoca degli inc… - napolista : Dopo l’annuncio di #SarriallaJuve il titolo registra -0,36% in #Borsa Passata l’illusione di #Guardiola successore… -