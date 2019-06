WTA ‘s-Hertogenbosch – Bertens crolla in finale | Alison Riske trionfa in rimonta al terzo

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : Riske sorprende Bertens e conquista il titolo sull’erba olandese : Un esito sorprendente quello della finale del WTA di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Sull’erba dei Paesi Bassi la n.61 del mondo Alison Riske ha sconfitto in rimonta la n.4 del ranking Kiki Bertens con il punteggio di 0-6 7-6 (3) 7-5 in 2 ore e 16 minuti di partita. Una grande prova di carattere quella dell’americana, capace di spuntarla e rimediare ad un primo parziale molto negativo. Bertens che, invece, deve rammaricarsi per non ...

WTA ‘s-Hertogenbosch – Bertens in finale : Rybakina ko in due set : Bertens esulta davanti al suo pubblico: l’olandese manda ko Rybakina e vola in finale Bertens vola in finale davanti al suo pubblico: nel torneo di casa l’olandese ha trionfato oggi in due set contro la kazaka Rybakina. Alla numero 4 del Ranking WTA è bastata un’ora e 24 minuti per trionfare con un doppio 6-4 e staccare il pass per la finalissima di domani, nella quale, per cercare di aggiudicarsi il titolo di casa, ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : finale tra Kiki Bertens e Alison Riske : Sarà tra l’olandese Kiki Bertens e la statunitense Alison Riske la finale del Libema Open di ’s-Hertogenbosch, torneo WTA 250. Nella prima semifinale Riske ha sconfitto col punteggio di 6-4 3-6 7-6 la russa Veronika Kudermetova in due ore e 12 minuti di gioco. Cinque break consecutivi dal terzo al settimo game del primo set, l’ultimo è in favore della statunitense che si aggiudica il parziale in 36 minuti. Kudermetova nel secondo set fa il break ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : semifinali Bertens-Rybakina e Riske-Kudermetova : Il tabellone del WTA 250 sull’erba di ’s-Hertogenbosch è stato completato fino ad allinearsi alle semifinali dopo giorni di pioggia che hanno ostacolato la disputa del torneo. Ieri erano state sospese le partite di secondo turno tra la statunitense Alison Riske e la slovena Polona Hercog e tra l’olandese testa di serie numero 1 del torneo e beniamina di casa Kiki Bertens, numero 4 del mondo, e la connazionale Arantxa Rus, hanno vinto Riske e ...

WTA ‘s-Hertogenbosch – Bertens in scioltezza : Rus ko in due set - staccato il pass per i quarti di finale : Kiki Bertens si aggiudica il derby olandese contro Rus davanti al pubblico di casa: staccato il pass per i quarti di finale del torneo WTA ‘s-Hertogenbosch Kiki Bertens ha completato in scioltezza, senza troppe difficoltà, il match iniziato ieri valido per gli ottavi di finale del torneo WTA ‘s-Hertogenbosch, in corso sui campi in erba della città olandese. La padrona di casa ha trionfato davanti al suo pubblico oggi pomeriggio, col ...

Tennis - WTA s-Hertogenbosch 2019 : la pioggia rallenta ancora il programma - completati solo tre incontri : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei sei incontri in programma per gli ottavi di finale. Domani, meteo permettendo, dovranno essere completati i due incontri incontri interrotti oggi e poi dovranno essere disputati i quarti di finale. Nei due incontri sospesi ieri la russa Veronika Kudermetova domina la wild card australiana Destanee Aiava, battuta con un nettissimo 6-3 6-1, ...

Tennis - WTA s-Hertogenbosch 2019 : la pioggia rallenta il programma - solo tre incontro completati : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei cinque incontri in programma. Terminato il primo turno con il derby russo tra Natalia Vikhlyanantseva e la lucky loser Anna Kalinskaya, vinto dalla prima per 6-2 6-3. Iniziati anche gli incontri del secondo turno, con due vittorie per le rappresentanti del Belgio: la qualificata Greetje Minnen supera con un duplice 6-4 la russa Margarita ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : fuori Sabalenka e Mertens - avanti senza problemi Bertens e Tsurenko : Continuano i primi turni al WTA International di ‘s-Hertogenbosch, sull’erba olandese, con il debutto di molte teste di serie tra le più quotate all’interno del tabellone principale. Due di esse, però, lasciano la compagnia in maniera anche piuttosto sorprendente: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding, esce sconfitta per mano dell’australiana Destanee Aiava, 19 anni e numero 214 del mondo (ma con ampi ...

WTA ‘s-Hertogenbosch – Flop Sabalenka : la tennista bielorussa ko all’esordio contro Aiava : Aryna Sabalenka sconfitta all’esordio nel WTA di ‘s-Hertogenbosch: la tennista bielorussa si arrende al terzo set contro Destanee Aiava Esordio amaro per Aryna Sabalenka nel WTA di ‘s-Hertogenbosch. La tennista bielorussa, numero 10 al mondo, è stata sconfitta in 1 ora e 52 minuti dalla giovane wild card australiana Destanee Aiava numero 214 al mondo. La tennista classe 2000 si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 7-6 ...