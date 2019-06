Troppo occidentale,tenta di darle fuoco

Lite tra padre e figlia 15enne sulla lunghezza delle maniche dell'abito della ragazza:in preda all'ira ha cosparso il corpo della giovane di benzina e hato diperché il suo abbigliamento è".E' salva perché l'accendino si è inceppato L'uomo,marocchino,musulmano,che vive da anni in Italia,impiegato in un'azienda, è stato arrestato per maltrattamenti dopo che la madre della giovane si è rivolta ai servizi sociali. E' accaduto ad Arcade (Treviso). Le due donne sono ora al sicuro in un centro protetto.(Di domenica 16 giugno 2019)