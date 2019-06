Papa, oggi a Camerino con i terremotati

Ilsarà, nel Maceratese, per incontrare le persone colpite dal terremoto di 3 anni fa. Francesco lascerà l'eliporto vaticano alle 8 e atterrerà al Centro sportivo dell'Università dialle 8.45. Dopo l'accoglienza delle autorità civili ed ecclesiastiche si recherà alle Sae, le strutture abitative emergenziali, per incontrare le famiglie. Seguirà l'incontro con i sindaci e poi la messa a Piazza Cavour alle 10.30. Il rientro di Francesco in Vaticano è previsto per le ore 16.(Di domenica 16 giugno 2019)