Ordigno bellico nel Bresciamo | operazioni concluse | in 12mila tornano a casa

Disinnesco Ordigno bellico nel Bresciano : domenica di passione per i viaggi tra Lombardia e Veneto : domenica 16 giugno di passione in ordine agli spostamenti tra Lombardia e Veneto ma non per i viaggiatori che sceglieranno A58–TEEM e A35–BreBeMi con l’obiettivo di salvarsi dalla bomba di disagi provocati dalla chiusura (8-16), causa Disinnesco ordigno bellico, dell’A4 da Seriate a Rovato in direzione Brescia-Venezia. Solo la percorrenza della Direttissima Autostradale costituita dalla Melegnano-Agrate e dalla Liscate-Castegnato, ...

Marina Militare : rimosso Ordigno bellico nei pressi di Catania : Questa mattina i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG) e presso il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea per la neutralizzazione di una mina da fondo avio lanciata, di produzione americana, della seconda guerra mondiale. ...

Perugia : rimosso l’Ordigno bellico sulla statale “di Bocca Trabaria” : Le autorita’ militari, in coordinamento con prefettura e Anas, hanno rimosso questa mattina l’ordigno bellico rinvenuto ieri lungo la strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, nell’area limitrofa al cantiere in prossimita’ del valico, tra i comuni di San Giustino (Perugia) e Borgo Pace (Pesaro Urbino). La circolazione e’ stata temporaneamente interrotta solo per qualche minuto, il tempo strettamente ...

Ordigno bellico ritrovato a Salerno : Salerno, 25 APR - Una bomba a mano 'di tipo difensivo' di fabbricazione inglese è stata ritrovata a Salerno. Agenti della Polizia municipale di Salerno, questa mattina, si sono recati nei pressi di un ...