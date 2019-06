Lontano da te | spoiler 16 giugno | Massimo conosce il compagno della madre | Enzo

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) Stasera su Canale 5, alle 21:25, andrà in onda la seconda puntata dida Te, la serie con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I protagonisti sono la ballerina di flamenco Candela e l'imprenditore. La fiction è una romantic-comedy con una piccola dose di fantasy, ideata per intrattenere in modo leggero il pubblico nelle calde serate estive. La serie (diretta da Ivan Silvestrin) è nata da una collaborazione tra Mediaset (Italia e Spagna) e Cross Productions ed è già stata trasmessa su Telecinco con il titolo 'Lejos de ti'. Detto ciò, nella seconda puntata, nuovi avvenimenti sconvolgeranno le vite dei due protagonisti, come il ritorno a Romadi. La donna sarà in compagnia del suo giovane amante e il figlio non approverà la loro relazione.da te, 16: anticipazioni seconda puntata Nella seconda puntata dida te, in onda stasera su ...

