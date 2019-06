Libero e Il Giornale contro il paragone tra Salvini e Hitler a Fahrenheit su Rai Radio 3

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) Negli ultimi giorni sono sorte alcune polemiche mediatiche in merito ad una recente puntata del programmafonico, in onda sulle frequenze diRai 3. Andando maggiormente nei dettagli, nella puntata dell'11 giugno si era sostenuto che l'attuale ascesa elettorale della Lega Nord di Matteopotrebbe ricordare, relativamente, quella del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori tedesco meglio, il NSDAP tragicamente noto come Partito Nazista: durante la puntata si era presentato il libro "Sindrome 1933" dello scrittore di origine ebraica Siegmund Ginzberg e lo stesso Ginzberg aveva detto che il partito nazionalsocialista inizialmente aveva ben pochi consensi e fu solo nel 1930 che fece il grande balzo, affermando che le percentuali dell'ascesa del partito ricorderebbero quelle dell'attuale Lega Nord capitanata dal ministro dell'Interno e vicepremier Matteo ...

mariamacina : RT @BaliaLuigi: @HuffPostItalia Libero vorrebbe essere un giornale. No lo é . É una fogna a cielo aperto. Un calunniatore seriale alla stes… - beat_oven : RT @Axen0s: Evidentemente albertone infelise non segue la Rai del sovranista Foa non segue il tg1, il tg2, Mediaset. Non legge libero, il g… - meko5454 : Aquistare un giornale o ascoltare le notizie in tv fá ormai parte delle abitudini...ma se pensiamo che ormai il gio… -